Ezért nehéz időben felismerni a demenciát és az afáziát

Wendy Williams és csapata február 22-én jelentette be, hogy az amerikai műsorvezető primer progresszív afáziában és frontotemporális demenciában szenved. Az 59 éves Williams egészségügyi problémáiról már több pletyka is felmerült az elmúlt években, a sajtóközlemény szerint ezeknek akartak véget vetni. 2020-ban például a talk show-ja egyik adásában nehezen ment neki a beszéd, és vendégét, Adele-t folyamatosan Hodele-nek nevezte.

Az is kiderült, hogy nyiroködémával, valamint Basedow-kórral is küzd, és hogy jelenleg egy New York-i klinikán kezelik - írja a Healthline.

Az afázia szerzett nyelvi és kommunikációs zavar, amely az esetek többségében stroke után alakul ki, de létrejöhet baleset, agydaganat, fertőzések és egyéb egészségügyi probléma következtében is. Érintettjei a feltett kérdésekre nem tudnak elvárt módon válaszolni, ők sem képesek kérdezni, megfelelően kommunikálni. Az állapot nem tekinthető állandónak, a pácienseknek mindig van lehetőségük a fejlődésre, tanulásra. Ugyanakkor a fejlődés mértéke és üteme mindig egyéni, függ a sérülés jellegétől, súlyosságától is.

Dr. Joel Salinas neurológus arra hívta fel a figyelmet, hogy az afázia és a frontotemporális demencia kezdeti tünetei hétköznapi jellegük miatt gyakran elkerülik az emberek figyelmét.

"Például nehezen találja meg az ember a megfelelő szavakat, amit könnyen rá lehet fogni a stresszre vagy a fáradtságra. A társas viselkedésben is lehetnek változások, például valaki kevésbé empatikus, vagy nem megfelelő megjegyzések tesz, esetleg kivonja magát a programokból. Ezeket hangulatingadozásnak vagy egyéni döntéseknek lehet tulajdonítani" - magyarázta.

Demenciáról (értelmi hanyatlásról, elbutulásról) akkor beszélünk, ha az intellektuális képességek betegség következtében hanyatlanak. Maga a kifejezés tehát egy tünetegyüttest takar, melynek fő összetevői az emlékezethanyatlás, az agykérgi működések zavara (beszédzavar, az érzékszervek működésének zavara, az összerendezett mozgások zavara) az ítélőképesség hanyatlása és személyiségváltozás. Ehhez gyakran szorongás, depresszió, téveszmék is társulnak, a magatartás megváltozik, az önellátó képesség többnyire romlik.

A frontotemporális demenciában szenvedők egyre kevesebbet adhatnak a tisztaságra és az ápoltságra, de ezeket egyszerűen lustaságként is lehet értelmezni. "Egyesek elkezdhetnek szavakat ismételgetni vagy kényszeres szokásokat (pl. szerencsejáték) felvenni, amelyeket nem biztos, hogy azonnal egy neurológiai állapot tüneteiként azonosítunk" - tette hozzá.

Wendy Williams 2023 februárjában New Yorkban. Fotó: Getty Images

Salinas szerint az étkezési szokások is megváltozhatnak. Például valaki elkezdhet túl sokat enni, vagy habzsolni kezdi az édességeket, pedig korábban nem volt édesszájú. "Végül a mozgást befolyásoló motoros funkciók megváltozásával is járhat: például gyakori esésekkel, gyengeséggel vagy merevséggel, amelyek néha a Parkinson-kór tüneteire emlékeztethetnek" - magyarázta.

Az amerikai Alzheimer Társaság szerint 100, frontotemporális demenciával küzdő emberből körülbelül 10-15 rendelkezik olyan hibás génnel, amely a betegséget okozza. Ha valakinek az egyik szülője rendelkezik ezzel a génnel, akkor 1:2 az esélye annak, hogy öröklődik. Ez azonban a frontotemporális demencia viselkedéses variánsát okozza, nem az afáziás változatát, ami Williamsnél van, így elsősorban a személy viselkedését befolyásolja, nem pedig a beszédét. Egy genetikai vizsgálat viszont segíthet kideríteni, hogy fennáll-e a betegség ezen variánsának kockázata.

Dr. Gary Small memória-, agy- és öregedési szakértő szerint más tényezők is befolyásolják a demencia kialakulásának kockázatát. "Bár a genetika is szerepet játszik, de mint minden demencia esetében, egyes életmódbeli változások csökkenthetik a kockázatot és késleltethetik a tünetek megjelenését. Ilyen például a rendszeres testmozgás, az egészséges étrend, a jobb stresszkezelés, a dohányzás elhagyása és a szellemi munka élénkítése" - magyarázta.

"A betegség nem gyógyítható, és az előrehaladtával a betegek elveszítik emlékező- és gondolkodási képességüket, és problémájuk lesz többek között az egyensúlyuk megtartásával és a nyeléssel is. Hajlamosak a depresszióra, és a viselkedésük is illetlen lehet" - mondta Dr. Small.