Van olyan osztály, ahol a diákok fele hiányzik – ezek terjednek most

„Továbbra is nagyon sok a beteg, náthás és influenzás tünetekkel jelentkező gyermek, és közülük is rengetegen vannak, akik már meggyógyultak, de egy hét múlva ismét megbetegednek” – erről Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke beszélt az InfoRádióban. Hozzátette, tapasztalata szerint az óvodáskorú és bölcsődés gyerekek körében van a legtöbb beteg.

A korosztályban jelenleg is többféle fertőzés terjed. Fotó: Getty Images

Ezek terjednek most a leginkább

A jelenlegi időjárás több kórokozó terjedésének is kedvez a szakértő szerint. Továbbra is előfordulnak például lepkehimlős esetek, sokan fertőződnek meg továbbá az influenza A és B típusával is. Jelen van még a cytomegalovírus is, amely légzési nehézségeket okoz – különösen a csecsemőknél, kisgyerekeknél.

A szezonális légúti megbetegedéseken kívül azonban az egész évben számos olyan kórokozó terjed, amely emésztőrendszeri panaszokat – hányást, hasmenést – okoz. Ilyen például a Coxsackie-vírus vagy rotavírus is.

Mindezek összeadódva azt eredményezik, hogy naponta nagyon sok beteg gyereknek kell tanácsot adni, segíteni a gyógyulásban” – mondta az egyesület elnöke.

A napsütés erejében bíznak az orvosok

Havasi Katalin arra is kitért, hogy a gyermekorvosok már nagyon várják már az igazi tavaszias időjárást. A jelenlegi enyhébb, csapadékosabb napok helyett tehát melegebb, napsütésesebb idő lenne az ideális, az ugyanis több vírus terjedését is lelassíthatná.