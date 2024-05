Aggasztó adatok: dohányoznak és nyugtatóznak a gyerekek

Nem túl vidám az a kép, amelyet a Hintalovon Alapítvány friss jelentése fest a mai magyar gyerekekről. Az elmúlt években ugyanis jelentősen romlott a diákok egészségi állapota, és jó néhány káros szokás is felütötte a fejét a körükben – számolt be róla az RTL Híradó egyik riportja.

A Hintalovon Alapítvány 2023-as felmérésében részt vevő, általános iskolás diákok ötöde úgy nyilatkozott, hogy van valamilyen krónikus betegsége. A 15 és 19 év közöttiek 40 százaléka bevallotta, hogy volt már részeg. A tanulók 20 százaléka rendszeresen, legalább heti gyakorisággal dohányzik, tizedük pedig már vett be úgy nyugtatót vagy altatót, hogy valójában nem is volt szüksége rá.

Nincs kihez fordulniuk

Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy az utóbbi időszakban a gyerekek gyógyítására szakosodott háziorvosok egyre kevesebben vannak. „Egyre komolyabb problémákkal, egyre nagyobb számban jelentkeznének, egy olyan egészségügyi rendszerben, ahol egyre kevesebb szolgáltató elérhető” – hívta fel a figyelmet Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő.

Mint mondta, 2016-ban is már több mint 76 ezer olyan gyerekről tudtak, aki nem jutott hozzá helyben a házi gyermekorvosi ellátáshoz. Most már azonban a 100 ezret is meghaladja azon diákok száma, akik lakóhelyén nincs ilyen ellátás.

Van olyan orvos, aki két körzetet is ellát

A Híradónak egy olyan, csepeli gyermekorvos is nyilatkozott, aki párhuzamosan visz két körzetet, és nem is reménykedik abban, hogy ez a közelmúltban megváltozik majd. Mint mondta, a helyzet egyre aggasztóbbá válik.

Ha idén elmegy az a három kolléganő, aki már bejelentette az önkormányzatnál, akkor tulajdonképpen két év alatt a felére csökkenne a házi gyermekorvosoknak a száma. Én most már majdnem két éve két körzetet viszek, ami azt jelenti, hogy valamivel több mint 1800 gyereket látok el napi szinten – ez másfélszer-kétszer annyi, mint kellene” – magyarázta Póta György házi gyermekorvos.

Kiemelt képünk forrása: Getty Images