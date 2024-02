Súlyosbodik az influenzajárvány, sok a beteg gyerek

„Ez az enyhe idő kedvez a járvány terjedésének. A farsangok a gyermekközöségekben, zárt terekben való megjelenések mind-mind a vírus terjedésének ad táptalajt” – fogalmazott az ATV Híradónak nyilatkozva Varga Sándor háziorvos. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Győrteleken és Ököritófülpösön praktizáló szakember elmondása szerint ezekben a hetekben a betegek 40-50 százaléka légúti panaszokkal keresi fel a rendelését.

Hasonló tapasztalatokat osztott meg Nagy Péter, a pécsi gyermekklinika gyermektüdőgyógyásza is. „Rengeteg betegünk van, jelenleg is az osztályunk tele van, minden kórteremben, minden ágyon fekszenek betegek” – hangsúlyozta a riportban, hozzátéve, hogy ebben az időszakban nemcsak az influenza, hanem az egyéb légúti vírusfertőzések esetszáma is nagyon magas.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) légúti figyelőszolgálatának legfrissebb vonatkozó jelentése alapján egy hét alatt, január 29. és február 4. között több mint 47 ezren fordultak orvoshoz az országban influenzaszerű, illetve 270 ezren akut légúti fertőzés tüneteivel. A betegek között sok a gyerek: az influenzaszerű megbetegedések közel 41 és az akut fertőzések mintegy 52 százalékát a 14 éven aluliak körében jegyezték fel.

