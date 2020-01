Nem akar lebetegedni? Így szervezze a napját!

Segítünk átlátni a zűrzavaron, kövesse az alábbi útmutatót, és nyerjen a nátha vagy influenza elleni küzdelemben - napközben és éjszaka!

7:00

8:00

Számokban Az emberek jelentős része (42 százaléka) nehezen tud kiigazodni az egymásnak ellentmondó információ között, amelyekkel akkor találkozik, amikor náthaszezonban egészséges akar maradni. A lakosság 30 százaléka az interneten keres megoldást, míg 41 százalék bizonytalan abban, hogy milyen gyógymód lenne a legjobb a tünetek kezelésére.*

9:00

12:00

13:00

15:00

18:00

Vegyen egy forró zuhanyt - a gőz segít kitisztítani az arc- és homloküreget.Superfood reggeli - egyen egy jó, belülről is melengető zabkását, antioxidánsokkal teli bogyós gyümölcsökkel és narancslével - igazi C-vitamin-bomba Ha náthás, most jöhet valamilyen vény nélküli orvosság - kérje a gyógyszerész tanácsát olyan készítményekkel kapcsolatban, amelyek több tünetet enyhítenek egyszerre.Menjen el sétálni! Lehet, hogy nem nagyon érez ilyenkor késztetést a mozgásra, de egy két könnyed gyakorlat erősítheti az immunrendszert.Cserélje le a megszokott hideg szendvicsedet meleg ebédre - például zöldséges csirkelevesre. Gyulladásgátló hatása mellett az orrduguláson is segíthet.Igyon egy csésze teát! A meleg ital hígítja és elűzi a szervezetből a lerakódott váladékot.Egyen fűszeres ételt, például curryset, gyömbéreset. Nagyszerűen tisztítják a légutakat (mivel megindítja az orrfolyást), és az olyan hozzávalók, mint a gyömbér kiváló gyulladáscsökkentők.