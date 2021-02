Ha unja a narancsot: íme, a legjobb immunerősítők

Vörös áfonya

Aki valaha küzdött már hólyaggyulladással, biztosan hallott a vörös áfonyáról, a fanyar, jellegzetes ízű bogyóról, amely C-vitaminban gazdag. A gyümölcs az antioxidánsok mellett sokféle ásványi anyagot, például nátriumot, foszfort, káliumot, kalciumot, vasat, magnéziumot, mangánt, cinket és ként is tartalmaz. Kapható aszalt formában, de kivonata is elérhető bioboltokban és gyógynövényboltokban.ezt a magas zsírtartalmú diófélét, amelynek legfőbb erőssége magas szeléntartalma. A szelén antioxidáns ásványi anyag, mely az immunfolyamatok során az antitestek működését segíti. Zsírsavakban gazdag, mely többek között a bőrre van jó hatással, B1- és E-vitamin-tartalma pedig nélkülözhetetlen a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz. Rágcsálhatjuk magában is, de növelhetjük vele salátáink fehérjetartalmát is.A stresszel és a rákos megbetegedésekkel szemben is megvédhetjük szervezetünket, ha a szójababot is beemeljük az étrendünkbe., ezen felül pedig az antioxidáns E- és B-vitamin-tartalma is mellett szól. Ehetjük csíraként, tofu formájában, de készül belőle joghurt, tej is.A szervezet öngyógyítási folyamataiban lehet nélkülözhetetlen számunkra a káposzta apró rokona, a kelbimbó.glükozinolát forrásként pedig a rákmegelőzésben lehet úttörő szerepe.A fertőzések leküzdésében segíthet a rebarbara is: antibakteriális vegyületei és C-vitamin-tartalma szólhat mellette akár megelőzésként, akár akkor is, ha már baj van. Színtiszta rost, a benne levő oxálsav pedig a méregtelenítés során lehet jó hatással a szervezetünkre., leginkább édességek, lekvár formájában.Nemcsak étrend-kiegészítő formájában érdemes kiélvezni a shiitake áldásos tulajdonságait. Augyanis lentiánt tartalmaz, amely bizonyítottan csökkenti a koleszterinszintet, és stimulálja az immunrendszert. Aminosavakban is bővelkedik, amelyek szintén az immunrendszer általános funkcióira vannak jó hatással. Különleges, kitűnő íze mindenképpen indokolja, hogy néha beférkőzzön a konyhába.