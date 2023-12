Nem mindegy, hogyan fújjuk az orrunkat

Rendszeres orrfújásra rengeteg esetben lehet szükség, legyen szó allergiáról, nátháról, vagy csak olyan környezetről, amely bizonyos mértékű por belélegzésével járhat. Lehet, hogy furcsán hangzik, de viszonylag kevesen tudják, hogyan kell megfelelően kifújni az orrunkat. Egyesek túl ritkán nyúlnak zsebkendő után, míg mások annyira erőltetik az orrváladék kifújását, hogy azzal károsítják a nyálkahártyát, de akár fülgyulladást is kockáztathatnak. A The Guardian cikke összefoglalja azokat a hibákat, amiket orrfújáskor elkövethetünk, illetve segítséget nyújt a helyes technika elsajátításához.

Fontos az orrfújás, de nem mindegy, hogyan csináljuk

Az orrüreg belső falának nyálkahártyája egészséges esetben is folyamatosan termel bizonyos mennyiségű nyákot, nagyjából napi egy litert. Ezt a csillószőrök folyamatosan a garat irányába terelik, majd pedig észrevétlenül lenyeljük. Hogyha azonban valamilyen felső légúti megbetegedés alakul ki, úgy a légutak beszűkülnek, a nyálkahártya megduzzad, és a szokásosnál jóval több váladékot termel. A csillószőrök ezt a mennyiséget már nem képesek elterelni, ami miatt orrfolyás, orrdugulás alakul ki.

A rendszeres orrfújás segítheti ezeknek a kiürülését. Ez azért is fontos, mivel a pangó váladék eljuthat a fülbe vagy a melléküregekbe, amelyek további gyulladásokat eredményezhetnek. Ráadásul ha az orrjáratainkat a fújások segítségével nem tesszük legalább részben szabaddá, úgy kénytelenek vagyunk a szánkon keresztül levegőt venni. Ez viszont nem egészséges, hiszen a levegőt ilyen esetben semmi sem melegíti fel és szűri meg, ezáltal a kórokozók is nagyobb számban juthatnak be és telepedhetnek meg a kiszáradt nyálkahártyán. A leggyakoribb, orrváladékhoz köthető szövődmény az arcüreg- és a homloküreg-gyulladás.

Az orrfújás megfelelő technikája is nagyon fontos, hogyha ugyanis nem megfelelően csináljuk, azzal károsíthatjuk az orrnyálkahártyát és más szövődményeket is előidézhet. Hogyha túl erősen fújunk a zsebkendőbe, a túlnyomás miatt az orrban lévő hajszálerek elpattanhatnak, ami vérzést okozhat. Extrém esetben a nyomás olyan nagy lehet, hogy az a dobhártyát is károsíthatja, ehhez azonban tényleg hosszan és nagy erővel kell fújnunk az orrunkat. Érdemes ezért óvatosan, inkább több kisebb fújással felszabadítani az orrüregeket, de a túlnyomást azzal is megelőzhetjük, ha fújás közben az egyik orrüreget befogjuk, és csak a másik kitisztulására koncentrálunk.

Javasolt továbbá beszerezni a patikákban vény nélkül is árusított orrcseppeket vagy orrsprayt. Ezek segíthetik a pangó, sűrű nyák feloldását, valamint a hajszálerek összehúzásával csökkentik a nyálkahártya duzzanatát, a gyulladást, ezzel szabaddá téve a légutakat.