Miért szenvedünk jobban a náthától, mint pár éve?

Világszerte rengeteg a náthás beteg: a tünetek ebben a szezonban a korábbiakhoz képest jóval nagyobb intenzitással jelentkeznek, és sokan rosszabbul érzik magukat, mint valaha - írja az ABC News.

Nátha, influenza vagy RSV? A tünetek nagyon hasonlóak lehetnek. Fotó: Getty Images.

Az oldal által megkérdezett szakértők szerint nincs bizonyíték rá, hogy ennek hátterében a náthát okozó vírusok fertőzőképesebbé válása állna: vagyis a kórokozók nem lettek fertőzőképesebbek, mint a koronavírus-járvány kitörése előtt voltak.

Ha nem a vírusok kegyetlenebbek, akkor mi okozza a szenvedést?

A lehetséges magyarázatok egyike, hogy mivel az emberek egy része a koronavírus-járvány miatti lezárásoknak és korlátozásoknak köszönhetően (kijárási tilalom, maszkviselés, kötelező távolságtartás) egy-két év alatt nem esett át semmilyen felső légúti vírus okozta fertőzésen, némileg elhalványult a tudatunkban az emlék, hogy milyen kellemetlen szimptómái és velejárói lehetnek egy "szimpla" megfázásnak.

A nátha (megfázás, meghűlés) általános tünetei közé tartozik a köhögés, a tüsszögés, az orrfolyás, a torokfájás és a hőemelkedés: a legyengült állapot és a rossz közérzet akár tíz napig is eltarthat. Szövődményként bakteriális felülfertőződés is jelentkezhet, ami érintheti a fület, az orrmelléküreget, a hörgőket vagy akár a tüdőt is. "Mindenki elfelejtette, milyen a közönséges megfázás, és most újra szembesülünk vele" - nyilatkozta az ABC News-nak William Schaffner, a Vanderbilt Egyetem fertőző betegségekkel foglalkozó specialistája. Abban, hogy a náthától betegebbnek érezzük magunkat, mint a koronavírus-járvány előtti években, szerepet játszik az is, hogy a legtöbben kevesebbet voltunk kitéve a megfázásos tüneteket okozó vírusok támadásának. Azoknak, akik egy ideje nem voltak náthásak, számolniuk kell vele, hogy az immunitásuk is gyengébb lesz ezen kórokozókkal szemben - tette hozzá Peter Chin-Hong, az UCSF professzora és fertőző betegségekkel foglalkozó specialistája.

A megfázás esetében nem jelent feltétlenül védettséget a korábbi megbetegedés következtében kialakult immunitás sem, mert több mint 200 potenciálisan náthát okozó vírust ismerünk. Ezért fordulhat elő, hogy egy ember évente többször, akár háromszor-négyszer is náthás lehet. "Az, hogy ki vagyunk téve az egyik vírus hatásainak, nem jelenti azt, hogy védve leszünk egy másiktól" - foglalta össze Chin-Hong.

Ehhez jön még az is, hogy az emberek többet járnak társaságba, mint a koronavírus-járvány idején, és a legtöbb országban teljesen megszokott dolog az is, hogy már nem hordanak maszkot zárt térben, ami a náthavírusokon kívül az egyéb, felső légúti panaszokat okozó vírusok, mint például az RSV vagy az influenza benyalását is valószínűbbé teszi.

