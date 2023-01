Meglepő, mire jók az elhasznált koronavírus-tesztek

Több millió, koronavírus kimutatására alkalmas pálcás gyorstesztet és PCR-tesztet igyekeznek hasznosítani az Egyesült Királyságban, mégpedig úgy, hogy a mintákból egyéb, súlyos megbetegedést okozó légúti vírusokat is igyekeznek kimutatni - számol be róla a BBC Online.

A tesztelés továbbra is a koronavírus elleni harc egyik fontos eszköze. Fotó: Getty Images

Az új program – amelynek keretében a jövőben egyéb kórokozók monitorozására is lehetőség nyílik majd – a tudósok szerint nemcsak arra lehet alkalmas, hogy az éppen aktuális fertőzéseket nyomon követhessék, hanem arra is, hogy bizonyos, járványügyi szempontból aggályos bakteriális vagy gombás fertőzéseket is időben azonosítsanak. A jelenlegi elképzelések szerint a minták elemzéséből származó adatokat nyilvánosan hozzáférhetővé teszik.

Ezeket a kórokozókat figyelhetik első körben

A génszekvenálás – vagyis a vírus teljes génkészletének feltérképezése – döntő szerepet játszott a koronavírus-járvány idején az egyes országok védekezési stratégiáját illetően, és a jövőben is kulcsfontosságú lesz az esetleges járványügyi fenyegetések kezelése szempontjából – nyilatkozta a BBC Online-nak Susan Hopkins, az Egyesült Királyság Egészségügyi és Biztonsági Ügynökségének vezető orvosi tanácsadója.

A koronavírus-tesztelés után hátramaradó mintákban a szakemberek légúti fertőzést okozó vírusokat: adenovírust, humán metapneumovírust (hMPV), influenza A-, parainfluenza-, RS- és rhinovírust, valamint több, náthát okozó koronavírust (HCoV-229E, HCoV -NL63, HCoV-OC43) fognak keresni. A kezdeményezésnek azért is van fontos szerepe, mert bár a legtöbb légúti fertőzés egy-két héten belül kezelés nélkül is elmúlik, az életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt sérülékeny emberek számára ezek veszélyesek, sőt, akár halálos kimenetelűek is lehetnek.

