Influenza: a fokhagyma bámulatos hatásai

Prof. Balázs Csaba endokrinológus, az Endokrinközpont orvosa az alábbi cikkben a szelén további kedvező hatásairól is beszámolt.

Számos jótékony hatása mellett a téli időszakban leginkább a szelén fogyasztásának antivirális előnyeit élvezhetjük. 2005-ös felmérések alapján az influenzajárvány Európa azon országaiban volt különösen nagymértékű, ahol alacsony szelénszint jellemző.

Magyarország a szelénhiányos országok közé tartozik, a táplálék szeléntartalma ugyanis attól függ, hogy a talajban, ahol a növény termett, vagy az állat legelt, mennyi volt a szelén. A hazánkra jellemző alacsony szeléntartalmú termőtalaj miatt a természetes források - magas szeléntartalmú brazil dió, tenger gyümölcsei, szárnyasok és vörös húsok rendszeres fogyasztása - mellett ajánlott a szelén kiegészítő készítményekből történő pótlásáról is gondoskodnunk.

Szelén: csodafegyver a téli bajok ellen A D-vitaminról tudjuk, hogy nem csak acsontritkulásmegelőzése miatt fontos. Pótlásával - több krónikus betegség megelőzése mellett - az őszi-téli időszakban gyakori megbetegedéseket is csökkenthetjük. Most a szelén kedvező hatásaira hívjuk fel a figyelmet.

Nem az erős illat az, ami a vírusokat távol tartja, sokkal inkább afokhagymaszeléntartalma

A szelén javítja a termékenységet

A szelén csökkenti a hólyagrák kockázatát Dr. Núria Malats és a Spanyol Nemzeti Rákkutató Intézet munkatársai megállapították, hogy az alacsony szelénszint magas hólyagrák-kockázattal párosul.

A British Journal of Urology folyóiratban korábban közölt kutatási eredmények a vizsgált 64 meddő, vagy csökkent nemzőképességű férfi esetében egyértelműen kimutatták, hogy napi 100 mikrogramm szelén 3 hónapon át történő szedésével javult az ondósejtek vándorlási képessége.

A szelén védi a szívet

A szelén mindkét nem esetében fontos szerepet játszik a termékenység megőrzésében, a várva várt terhesség időszakát megelőzően különösen lényeges pótlásáról gondoskodni, hiánya ugyanis a gyermeknél szívfejlődési rendellenességekhez vezethet. A szelén szerepe a későbbi életszakaszban is kulcsfontosságú a szívizomzat védelmének szempontjából. Anti-atherogén hatásánál fogva növeli a HDL ("jó") koleszterin arányát a vérben, védelmet nyújt az infarktussal, szívbetegségekkel szemben.

A szelén kiváló antioxidáns

A sejteket károsító szabad gyökök fokozott termelődéséhez vezetnek olyan állapotok, amelyekkel nap, mint nap találkozunk. Ilyen a stressz, a szennyezett levegő, a különböző vegyszerek, amelyek akár környezetünkben, akár az elfogyasztott táplálékban találhatóak. A szabad gyökök sejtkárosító hatása a szervezet egészében jelentkezik. Az ún. oxidatív stressz, vagyis a szabad gyökök képződésének folyamata az egyes szerveken különböző elváltozásokat képes létrehozni.

Ilyenek például a már említett szívproblémák mellett a bőrön jelentkező gyulladásos betegségek, az agyi területen a stroke, a tüdő területén az asztma, de hozzájárulhat több szervet érintő kórképek kialakulásához is, mint a diabétesz, vagy a daganatos elváltozások. A szabad gyökök ellen az antioxidánsok nyújtanak védelmet. Kevesek által ismert tény, hogy az E- és C-vitaminok mellett a szelén is kiváló antioxidáns.

Segít a fiatalság megőrzésében

Az antioxidánsok, így a szelén is, anti-aging hatásúak, vagyis csökkentik az öregedés jeleit. Egereken végzett kísérletek során a szelén hiányos egyedeken kifejezett öregedést írtak le. Azokban az országokban, mint például Japán, ahol a szelénellátottság jobb, magasabb az átlag életkor is. A szelén anti-aging hatása azon túl, hogy késlelteti a sejtek öregedését agyműködést serkentő képességében is megnyilvánul.

Csak orvosi ellenőrzés mellett szedjen szelént!

A megelőzési céllal adott szelén napi dózisa 50 µg. Bizonyos betegségek esetén ez az adag emelhető, azonban a pontos mennyiség megállapítása minden esetben szakorvos feladata. Orvosi ellenőrzés nélkül a gyógyszer szedése nem javasolt. Mivel 50 µg-ig általában nem toxikus, ezért ebben a dózisban szedhető, de a gyógyszer szedésének időtartamát orvos határozza meg.

Forrás: Budai Endokrinközpont