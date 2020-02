Szelén: csodafegyver a téli bajok ellen

A szelénhiány következményei Általános tünet lehet a fáradtság, pajzsmirigy-alulműködés, mentális fáradtság, depresszió, és a vetélés-meddőség. A szelénhiány súlyos betegségeket is előidézhet, kattintson a részletekért.

"A szelén szedését minden betegem számára javasolni szoktam" - mondja Balázs Csaba endokrinológus, immunológus, az Endokrinközpont orvosa. "Betegeim körében elsősorban hormonális problémák - pajzsmirigy-rendellenességek,- kapcsán merül fel a szelén szedése, ám egyéb betegségek kiegészítő terápiájában és prevenciójában is hasznos eszköznek tartom. A szelén pótlása segíthet megelőzni a szív- és érrendszeri betegségeket, antioxidánsként pedig a bőrön jelentkező gyulladásos betegségek, a stroke, az asztma, a diabétesz, vagy a daganatos elváltozások kockázatát is csökkentheti."Számos kedvező tulajdonsága mellett, a téli időszakban leginkábbFelmérések alapján az influenzajárvány Európa azon országaiban volt különösen nagymértékű, ahol alacsony szelénszint jellemző. "Európa országainak nagyobb részében, így hazánkban sem elegendő a talaj szeléntartalma. A szelénben legszegényebb skandináv országokban erre a problémára már megoldás is született: különböző módszerekkel érték el, hogy az ott termesztett növények, és az arra épülő táplálékláncban a szelénhiányt kiküszöböljék."Szelén a legnagyobb mennyiségben a brazil dióban, a tenger gyümölcseiben (rák, kagylók, tonhal), állati belsőségekben, szárnyasok húsában és a vörös húsokban található. Jó forrásai még a tejtermékek - elsősorban a vaj -, a citrusfélék, az avokádó, hagyma, paradicsom, sörélesztő és a teljes kiőrlésű gabonafélék. A brokkoli különösen sok szelént tartalmaz. Mivel azonbannapi szinten a felsorolt élelmiszereket, illetve a talaj alacsony szeléntartalma miatt az egyes ételek szeléntartalma nem éri el a szükséges napi mennyiségét, érdemes táplálék-kiegészítőként fogyasztani - meghatározott mennyiségben. A szelénezért nagyon fontos, hogy betartsuk az orvos által felírt napi dózist.