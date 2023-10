Így segít a húsleves, ha megfáztál

A tyúkhúsleves eredete egészen az ókori Kínába nyúlik vissza, terápiás eszközként való felhasználásáról pedig elsőként Pedaniosz Dioszkoridész görög katonaorvos tett írásos említést közel kétezer évvel ezelőtt. Ma is világszerte számos országban keresnek kiutat egy tál gőzölgő húslevesben, akiket elkapott a nátha, így mondhatni, már-már időtlen gyógymód ez a meghűléses panaszokra. Ahogy azonban a tudomány fejlődik, joggal merül fel a kérdés, hogy vajon valóban okkal bízunk-e a szülőktől, nagyszülőktől látott mintát követve a húslevesben, vagy inkább csak afféle ízletes placebóról van szó, amely legfeljebb pszichológiai oldalról segíti a felső légúti vírusok ellen küzdelmet.

Egy tál meleg tyúkhúsleves a gyógyulást is segítheti náthásan. Fotó: Getty Images

Az umami segíthet áttörni a jeget

A tél és a náthaszezon közeledtével erre keresi a választ Colby Teeman, a Daytoni Egyetem táplálkozástudományi professzora a The Conversation oldalán megjelent cikkében. Mint írja, szakértőként jól ismeri a tyúkhúsleves vonzerejének titkát: a leves melegét és a csirkehús, a zöldségek és a tészta gazdag ízvilágát. A leves zamatát az umami adja – ez az ötödik íz az édes, a sós, a savanyú és a keserű mellett. Gyakran úgy írják le, mint a "húsos" ízt. „Mindennek meg is van a maga értelme, mert az aminosavak a fehérjék építőelemei, a glutaminsav nevű aminosav pedig minden ételben megtalálható, amelynek umami íze van. Ezek nem mindegyike vörös vagy fehér hús: sajtok, gombák mellett a miso és a szójaszósz is tartalmaz glutaminsavat” – mutat rá Teeman.

Ha pedig a tyúkhúsleves gyógyító tulajdonságairól van szó, akkor az íz kulcsfontosságú szempont. A dietetikus saját tapasztalata, hogy amikor felső légúti fertőzéssel küzdő páciensekkel találkozik, sokuk panaszkodik arra, hogy hirtelen lecsökkent az étvágya, kevesebbet vagy szinte egyáltalán nem is eszik. Ennek oka pedig, hogy az akut megbetegedések olyan gyulladásos reakciót indítanak be, amelynek nyomán csökken az étvágy is. Ha viszont valaki nem eszik, akkor a szervezetét sem látja el a megfelelő tápanyagokkal, ami egyáltalán nem előnyös az immunrendszer működése és a gyógyulás szempontjából.

Éppen ezért fontos, hogy egyes kutatások szerint a tyúkhúsleves umami íze segíthet fokozni az étvágyat. Más tanulmányok eredményei pedig arra utalnak, hogy az umami a tápanyagok felszívódását is javítja. Amint ugyanis agyunk a nyelvünkön lévő ízlelőbimbók közvetítésével érzékeli az umamit, testünk felkészül arra, hogy könnyebben meg tudja emészteni a fehérjéket. Ez enyhítheti a nátha idején sokak által tapasztalt emésztőrendszeri panaszokat. Különösen gyerekeknél gyakori, hogy például influenzásan alhasi fájdalmakkal, hányingerrel, hasmenéssel is küzdenek.

Orrdugulás ellen is hasznos

A gyulladás szervezetünk természetes válasza a sérülésekre és betegségekre. Gyulladás akkor jön létre, amikor fehérvérsejtek tódulnak az érintett szövetekhez a gyógyulást támogatva. Ha a gyulladásos folyamat a felső légutakat érinti, fellépnek a jellegzetes náthás tünetek, mint az orrdugulás, orrfolyás, tüsszögés, köhögés. E logika mentén kiderül, hogy a csökkent fehérvérsejt-aktivitás csillapíthatja a gyulladást az orrjáratokban. Ez azért érdekes, mert egy, az ezredfordulón megjelent tanulmány szerint a tyúkhúsleves képes közvetlenül visszaszorítani a gyulladt szövetekhez áramló fehérvérsejtek, illetve egészen pontosan azok egy típusa, a neutrofilek számát.

Melyek a legfontosabb összetevők?

„Ahhoz, hogy igazán megérthessük a csirkehúsleves tünetenyhítő és gyógyító hatását, fontos számba venni az összetevőit. Nem minden csirkehúsleves bővelkedik ugyanis tápláló gyógyösszetevőkben. Például az ultrafeldolgozott konzerv típusokból, akár van bennük tészta, akár nincs, hiányzik rengeteg olyan antioxidáns, amely a házilag készült levesben megtalálható. A legtöbb bolti csirkehúslevesből például szinte teljesen hiányoznak a zöldségek” – mutat rá a cikkben Teeman.

Márpedig a házilag készült levest éppen annak tápanyagai teszik igazán értékessé. A csirkehús megannyi fehérjét biztosít a szervezet számára a fertőzés elleni harcban. A zöldségekből rengeteg vitaminhoz, ásványi anyaghoz, nyomelemhez és antioxidánshoz jutunk. A tészta pedig könnyen emészthető szénhidrátforrást jelent, így energiát a testnek a felépüléshez.

Még a leves melege is hasznos! Mind a levet kanalazva, mind az abból áradó gőzt belélegezve megnövekedik átmenetileg az orrjáratok és a légutak hőmérséklete, lazítva a felgyülemlett váladékot. Összehasonlítva az egyszerű forró vizes gőzöléssel, a tyúkhúsleves sokkal hatékonyabb megoldást jelent e téren. Jelentős részben azért, mert az ízesítéshez használt fűszerek, mint a paprika és a fokhagyma, szintén segítenek megtisztítani a légutakat a besűrűsödött váladéktól. Eközben pedig a leves folyadék- és elektrolittartalma hidratálja a szervezetet.

„Ahhoz tehát, hogy a lehető legjobban kihasználhassuk a csirkehúsleves egészségügyi előnyeit, a házi készítésű levest javaslom, amely sárgarépával, zellerrel, friss fokhagymával és fűszerekkel készül, csak hogy néhány összetevőt említsünk. Ha mégis a kényelmesebb utat választanánk, akkor fontos alaposan átnézni a bolti készételek összetevőinek és tápanyagaink listáját a címkén, és az ultrafeldolgozott, tápanyagokban szegény változatok helyett válasszunk inkább olyan levest, amely változatos zöldségtartalommal bír” – hívja fel a figyelmet Teeman. „Röviden a legfrissebb tudományos eredmények arra utalnak, hogy a csirkehúsleves – noha nem csodaszer a nátha és az influenza ellen – valóban segítheti a gyógyulást” – teszi hozzá.