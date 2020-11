Házi praktikák orrdugulásra

Az orrüreg gyulladása (sinusitis) lehet akut vagy krónikus (ebben ez esetben minimum 12 hétig tart), okozhatja vírus vagy bakteriális fertőzés, allergia, a légszennyezettség, megfázás, fogproblémák, de akár gomba is. Tünetei közé tartozik az orrdugulás, orrfolyás, a nyomásérzés az arc területén, a fájdalom az arc üregeiben, illetve a szem mögött, torokfájás és általános gyengeségérzet.

Tipp Torokfájásra is van néhány tippünk. Hogy a hideg vagy a meleg tesz jót neki, itt tudhatja meg!

Orrdugulás ellen hasznos lehet az inhalálás h i r d e t é s

Keverjünk elkét deci meleg vízben, majd keverjünk hozzá egy kiskanál mézet is. Ezt a keveréket igyuk naponta háromszor legalább öt napon keresztül. Az almaecet segít fellazítani a felgyülemlett váladékot, így könnyebben megszabadulhatunk tőle.egyaránt torok- és orrtisztító hatást tulajdonítanak. A retket reszeljük le, a levét alaposan nyomkodjuk ki egy edénybe, keverjük össze mézzel és citrommal, majd igyuk meg. A tormát szintén reszeljük le, majd tegyünk egy kicsit a nyelvünkre, forgassuk néhány percig a szájban, majd köpjük ki.A hagymaféléknek, elsősorban amikrobaölő hatásai vannak, emellett a bennük található csípős anyagok segítenek kidugítani az orrot és feloldani a váladékot. Egy edényben forraljunk vizet, majd dobjunk bele egy fej apróra vágott vöröshagymát . Hagyjuk öt percig forrni, majd egy kicsit hűlni. Terítsünk egy törülközőt a fejünkre, és gőzöljünk a hagymás főzettel legalább 5-10 percet. A főzetet akár meg is ihatjuk. A fokhagymát zúzzuk össze, hagyjuk állni egy kicsit, majd keverjük össze mézzel és együk meg.(például egy felmelegített törülköző segítségével) enyhíti a fájdalmat, a kellemetlen érzéseket az arc üregeiben.Azis segítségül hívhatjuk: az eukaliptusz, a levendula vagy a borsmenta olajából néhány cseppet tehetünk a fürdővízbe vagy egy forró vizes edénybe - ez utóbbival gőzölhetünk, de ha a szobában hagyjuk párologni, nemcsak kellemes illata lesz, de a levegő is nedvesebb lesz, ami szintén hozzájárul az üregek tisztulásához.