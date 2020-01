Nemcsak megfázásra jó a méz

A méh (Apis mellifica) kaptára olyan, akár egy családi vállalkozásban működtetett gyógyszergyár és patika. Termékei több mint félszáz emberi bajra kínálnak gyógyírt, alkalmazásukkal az apiterápia tudománya foglalkozik.

A méz A természetes vagy mesterséges kaptárba a királynő vezetésével beköltöző méhek azonnal megkezdik a hatszögletű sejtek kiépítését, melynek alapanyaga a potrohuk szegmentumai között található viaszmirigyek váladéka. A dolgozók a fészküket propolisszal, egy enyves váladékkal impregnálják, amelyeket növényrügyekből gyűjtenek. A petéket a kaptár belsejébe épült sejtekbe helyezik, a körülöttük levőben pollent, a legkívül elhelyezkedő sejtekben pedig mézet tárolnak.



A méz évszázadokig egyetlen édesítőszerünk volt, igen ősi emberi táplálék. A mézgyártás a virágok mélyén, a nektárt adó mirigyekben kezdődik. A méhek innen szívják fel a nektárt mézhólyagjukba, ahol máris elkezd átalakulni. Először is a nektár enzimei és a méh emésztőenzimeinek hatására megerjed, majd, elpárolog belőle a fölös nedvesség, besűrűsödik. A méz cukortartalma állandó, mivel a dolgozók mindig azonos összetételűre állítják be. A túl folyós mézet apró cseppecskékbe adagolva szárogatják, a túl töményet szájszervükkel hígítják, majd a sejtekbe tömik, és szárnyukkal elősegítve az érést és párolgást, a mézet készre gyártják. A végtermék cukorkoncentrációja 80% körüli. A hígított, hígan folyó méz ezért könnyen felismerhető. A kész mézet tartalmazó sejteket viaszsapkával zárják. A lezárt lépre akár rá is írhatnák, hogy "lezárt állapotban korlátlan ideig eltartható". Nyáron, amikor bőséges a nektárellátás, 900 méh két nap alatt állít elő egy kiló mézet, az őszhöz közeledve ugyanennyi méz előállítása csaknem ötvenszer ennyi munkába telik. Egy méhcsalád egyébként 60000-90000 méhet számlál.

A legtartósabb vitaminraktár A méz 4/5 rész gyorsan felvehető formába átalakított főként szőlő- és gyümölcscukorból, valamint 1/5 rész vízből áll. Ennek megfelelően teli van kalóriával, 100 grammban mintegy háromszázzal. Egyéb összetevőik miatt a különféle mézfajták teljesen más íz-, szín- és aromavilággal rendelkeznek. Nem csak az épp virágzó növények, de a talaj, az időjárás és az adott évszakok is éreztetik hatásukat a méz minőségében. Az erős aromájú, sötét mézek például a száraz későnyár és ősz termékei, ásványi anyagokban egyébként ezek a leggazdagabbak. A méz gyakorlatilag minden olyan anyagot tartalmaz, amelyre testünk táplálásához szükség van. A különféle cukrok mellett, fehérjék, savak, számos vitamin forrása a méz. A vitaminok közül jócskán található benne C- és B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, B7-vitaminok, nikotinamid, folsav.



A méz vitaminjai időtlen időkig elállnak a méz vitaminjai, ha csak nem forrósítják föl, időtlen időkig elállnak. A mézfogyasztás ezért gyógyítja az angolkórt, a skorbutot. Különösen a kezeletlen, szűretlen méz gazdag nagy fehérjetartalmú virágporban. Sok értékes ásványi anyagot is tartalmaz: vas, réz, mangán, szilícium, klór, kalcium, kálium, nátrium, foszfor, alumínium és magnézium van a mézben, arányuk a talaj összetételét tükrözi. Néhány evőkanál méz számos ásványi anyagból, például foszforból, vasból, kalciumból és magnéziumból fedezi a napi szükségletet. A méz 4/5 rész gyorsan felvehető formába átalakított főként szőlő- és gyümölcscukorból, valamint 1/5 rész vízből áll. Ennek megfelelően teli van kalóriával, 100 grammban mintegy háromszázzal. Egyéb összetevőik miatt a különféleteljesen más íz-, szín- és aromavilággal rendelkeznek. Nem csak az épp virágzó növények, de a talaj, az időjárás és az adott évszakok is éreztetik hatásukat a méz minőségében. Az erős aromájú, sötét mézek például a száraz későnyár és ősz termékei, ásványi anyagokban egyébként ezek a leggazdagabbak. A méz gyakorlatilag minden olyan anyagot tartalmaz, amelyre testünk táplálásához szükség van. A különféle cukrok mellett, fehérjék, savak, számos vitamin forrása a méz. A vitaminok közül jócskán található benne C- és B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, B7-vitaminok, nikotinamid, folsav.Ellentétben a gyümölcsök és zöldségek idővel lebomló vitamintartalmával,, ha csak nem forrósítják föl, időtlen időkig elállnak. A mézfogyasztás ezért gyógyítja az angolkórt, a skorbutot. Különösen a kezeletlen, szűretlen méz gazdag nagy fehérjetartalmú virágporban. Sok értékes ásványi anyagot is tartalmaz: vas, réz, mangán, szilícium, klór, kalcium, kálium, nátrium, foszfor, alumínium és magnézium van a mézben, arányuk a talaj összetételét tükrözi. Néhány evőkanál méz számos ásványi anyagból, például foszforból, vasból, kalciumból és magnéziumból fedezi a napi szükségletet.

A többi kincs Néhány speciális hatóanyag is található a mézben. Ezek között találjuk a méhek termelte enzimeket is, amelyek baktériumölő hatása a kísérletek szerint több elterjedt antibiotikuméval vetekszik. Emellett a méz antibakteriális és fertőtlenítő hatását magas cukor- illetve káliumtartalmával is magyarázzák, ami miatt szinte kivonja a vizet a különböző mikroorganizmusokból, és ezzel elpusztítja azokat.



A méz még a nyílt és égési sebekre, fekélyekre téve is alkalmazható, fájdalomcsillapító, viszketést csökkentő hatású, a sebgyógyulást jobban segíti, mint az antibiotikumos kenőcsök. Természetesen steril, orvosi mézet kell használni. A rezisztenssé váló baktériumok korában az elődeink háborúiban használt régi gyógymód újra egyre népszerűbb lesz. A mézzel kísérletező orvosok tapasztalata szerint a mézzel kezelt sebek elhalt szövetei hamarabb kilökődnek, a kötözés nem fáj annyira, gyorsabb a gyógyulás. A méz bevált gyógyszer epe- és hasnyálmirigy-betegségek, májbetegségek, gyomor- és nyombélfekélyek, bélgyulladás, székrekedés, reumás gondok kezelésére, hatékony migrénre, szédülésre, vérszegénységre is. Igen hasznos táplálék a cukrok átalakítását végző enzimek - invertáz vagy a keményítőt bontó amiláz - nem megfelelő működése esetén.

A méz még a nyílt és égési sebekre, fekélyekre téve is alkalmazható

Szinte közmondásos a méz és egyéb méhészeti termékek termékenységre kifejtett jótékony hatása mindkét nem esetében. A férfiaknál a spermiumszámot és a spermiumok mozgékonyságát, a nőknél a teherbe esés valószínűségét növeli. Úgy tartják, még méregtelenít is.



Jó tudni A magyar méz ízében és összetételében a legjobbak közé tartozik, de csak olyan mézet érdemes vásárolni, amelynek címkéjén szerepel a termék származási helye és a méhész neve. akácméz aranysárga, kellemes, semleges aromájú, lágy, jól gyógyítja a megfázást. A napraforgóméz frissen aranysárga, majd lassan besötétedő, könnyen ikrásodó. A nyári vegyes virágméz csaknem minden bajra jó. Az eperméz vérszegénységre, a fenyőméz - ami egyébként nem virágnektárból, hanem a fenyőtetvek édes váladékából készül - tüdő- és hörgőbajokra jó. A hársfavirág méze nyugtató, fertőtlenítő. A méz segít megőrizni az inzulinérzékenységet , így még a cukorbetegség megelőzésére is jónak tartják. Nagy kalóriatartalma miatt roborálására, daganatos betegek táplálására és alultápláltság esetén is kiváló.Úgy tartják, még méregtelenít is.Ahány méz, annyiféle jótékony hatáskombináció. Az allergiásoknál a virágportartalom miatt az egyik méz gyógyít, a másik tán épp allergizál. Azaranysárga, kellemes, semleges aromájú, lágy, jól gyógyítja a megfázást. A napraforgóméz frissen aranysárga, majd lassan besötétedő, könnyen ikrásodó. A nyári vegyes virágméz csaknem minden bajra jó. Azvérszegénységre, a fenyőméz - ami egyébként nem virágnektárból, hanem a fenyőtetvek édes váladékából készül - tüdő- és hörgőbajokra jó. Anyugtató, fertőtlenítő.

A legjobb, nem cukormentes rágógumi - a lépes méz és méhviasz Csecsemő- és kisgyermekkorban vitamintartalmánál fogva segíti a csontképződést, az emésztést és a táplálékok felszívódását. Régen a mézet szívesen rágcsáló gyermekek ritkábban fáztak meg, vagy hamarabb gyógyultak ki a bajból. A méz nyugtatja a gyulladt hörgőket, nyákoldó és köptető. A gyerekeknek rágógumi helyett legjobb volna egy-egy kicsi porció lépes mézet adni. Ha megégették nyelvüket, vagy Csecsemő- és kisgyermekkorban vitamintartalmánál fogva segíti a csontképződést, az emésztést és a táplálékok felszívódását. Régenszívesen rágcsáló gyermekek ritkábban fáztak meg, vagy hamarabb gyógyultak ki a bajból. A méz nyugtatja a gyulladt hörgőket, nyákoldó és köptető. A gyerekeknek rágógumi helyett legjobb volna egy-egy kicsi porció lépes mézet adni. Ha megégették nyelvüket, vagy aftájuk van , a sérülés hamarabb gyógyul, hiszen a méz hámszövet-regeneráló hatása a nyálkahártyákon is érvényesül.

Virágpor A virágporgyűjtés szaporább munka, ezért a méhcsaládok kevesebb méhre bízzák, de így is mintegy két óra, mire egy méh telirakja a hátsó lábain elhelyezkedő pollengyűjtő kosárkákat. A pollenek a méhek pollengyűjtő kosárkáiból apró gömbökké összetapadva nyerik a kaptárból, ezután csak kicsit szárítani, esetleg tisztítani kell. A méhek a begyűjtött virágport a lépsejtekbe tömködik, ahol a beinduló enzimatikus folyamatok hatására savanykás ízű, úgynevezett méhkenyér alakul belőle, ami elfogyasztva a virágporhoz hasonló hatású. A virágpor értékes fehérjéket, húszféle aminosavat C- és B-vitaminokat, E- és A-vitamint, 28 különböző ásványi anyagot, még lítiumot is tartalmaz a gyűjtőterülettől függően változó arányban. A rostok kivételével minden szükséges tápanyag benne van, amire az embernek szüksége van, így vegetáriánusok ideális kiegészítő tápláléka lehet.



Immunerősítő, roboráló, anyagcsere-serkentő, segíti a vérképzést, szabályozza az emésztést, májbetegségek, emésztési zavarok, érrendszeri és keringési problémák, vérszegénység, vérnyomásproblémák kezelésében bizonyított. Fokozza a szellemi teljesítőképességet, javítja a koncentrációs képességeket.



A virágporban vagy méhkenyérben rejlő tápanyagkincsek kinyeréséhez érdemes a pollenszemcséket legalább 14 nappal a fogyasztás előtt mézbe keverni, és állni hagyni, így a pollen külső burka felpattanva hozzáférést enged értékes anyagaihoz. A mézes pollen szinte korlátlan ideig eláll. Rendszeres fogyasztása A virágporgyűjtés szaporább munka, ezért a méhcsaládok kevesebb méhre bízzák, de így is mintegy két óra, mire egy méh telirakja a hátsó lábain elhelyezkedő pollengyűjtő kosárkákat. Aa méhek pollengyűjtő kosárkáiból apró gömbökké összetapadva nyerik a kaptárból, ezután csak kicsit szárítani, esetleg tisztítani kell. A méhek a begyűjtött virágport a lépsejtekbe tömködik, ahol a beinduló enzimatikus folyamatok hatására savanykás ízű, úgynevezett méhkenyér alakul belőle, ami elfogyasztva ahasonló hatású. A virágpor értékes fehérjéket, húszféle aminosavat C- és B-vitaminokat, E- és A-vitamint, 28 különböző ásványi anyagot, még lítiumot is tartalmaz a gyűjtőterülettől függően változó arányban. A rostok kivételével minden szükséges tápanyag benne van, amire az embernek szüksége van, így vegetáriánusok ideális kiegészítő tápláléka lehet.Immunerősítő, roboráló, anyagcsere-serkentő, segíti a vérképzést, szabályozza az emésztést, májbetegségek, emésztési zavarok, érrendszeri és keringési problémák, vérszegénység, vérnyomásproblémák kezelésében bizonyított. Fokozza a szellemi teljesítőképességet, javítja a koncentrációs képességeket.A virágporban vagyrejlő tápanyagkincsek kinyeréséhez érdemes a pollenszemcséket legalább 14 nappal a fogyasztás előtt mézbe keverni, és állni hagyni, így a pollen külső burka felpattanva hozzáférést enged értékes anyagaihoz. A mézes pollen szinte korlátlan ideig eláll. Rendszeres fogyasztása az allergiások kezelésében a hiposzenzibilizáció elvén hatékony lehet, de ilyenkor adagolása orvosi felügyelet mellett történjék.

Méhszurok vagy propolisz Görög neve annyit tesz, a városért, vagyis a méhek városa, a kaptár megvédésére szolgáló, sötétsárga, vörösbarnás színű ragadós, fertőtlenítő és szigetelő-anyag, amit a méhek a növények mézgás váladékaiból állítanak elő. A fele gyanta, harmada viasz, tizede illóolaj némi virágporral. Propolisz-torlasz védi a bejáratot, a kaptár réseit, ezzel vonják be a kaptár falát, a lépek határát, védik meg a méhsejteket a fertőzésektől, pusztító járványoktól, ami egy ilyen sűrűn lakott fészekben végzetes lehet. Flavonoid-tartalmának és cseranyagainak köszönhetően ugyanis antioxidáns, gombaellenes, antibakteriális és antivirális hatású, felülmúlja a gyógyászatban használt legtöbb antibiotikumot. Bizonyítottan fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító. Az ókori Egyiptomiak óta a harctéren szolgáló katonák természetes sebgyógyítója volt, ezzel fertőtlenítettek a foghúzást végző felcserek és borbélyok. Antibiotikumként olyan kórokozók ellen is beválik, amelyek a legtöbb alkalmazott antibiotikum ellen már rezisztenssé váltak. Igen makacs bakteriális fertőzések, protézisek, mesterségesen előállított transzplantátumok körüli baktérium-mikrofilmek ellen remélnek tőle megoldást a kutatók.



Elfogyasztva emésztőrendszeri gyulladások, fekélyek, fertőzések ellenszereként, értágító és vérnyomáscsökkent szerként alkalmazzák. Náthára, légúti fertőzésekre ajánlott. Immunerősítő és daganatellenes hatást is tulajdonítanak neki. Külsőleg égési sérüléseknél, gennyes sebeknél,



Természetes formában, tablettába préselve, kenőcsként, alkoholos tinktúra formájában alkalmazzák. Újabban illékony hatóanyagait a levegőben szétoszlatva várnak tőle gyógyhatást. Ilyenkor a bőrön, a légutakon és az orr nyálkahártyáját behálózó szaglóidegeken keresztül hat. Idegrendszerre kifejtett hatás szerint stresszoldó, depresszióellenes.



Gyógyhatása a mézéhez hasonló, csak kifejezettebb, illetve még több területen alkalmazzák, ezért gyógyhatás-listája kiegészül: segíti az alkoholról és dohányzásról való leszokást, görcsoldó, méhallergia ellenes, fogszuvasodás gátló, alkalmas gombás fertőzések, Görög neve annyit tesz, a városért, vagyis a méhek városa, a kaptár megvédésére szolgáló, sötétsárga, vörösbarnás színű ragadós, fertőtlenítő és szigetelő-anyag, amit a méhek a növények mézgás váladékaiból állítanak elő. A fele gyanta, harmada viasz, tizede illóolaj némi virágporral.védi a bejáratot, a kaptár réseit, ezzel vonják be a kaptár falát, a lépek határát, védik meg a méhsejteket a fertőzésektől, pusztító járványoktól, ami egy ilyen sűrűn lakott fészekben végzetes lehet. Flavonoid-tartalmának és cseranyagainak köszönhetően ugyanis antioxidáns, gombaellenes, antibakteriális és antivirális hatású, felülmúlja a gyógyászatban használt legtöbb antibiotikumot. Bizonyítottan fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító. Az ókori Egyiptomiak óta a harctéren szolgáló katonák természetes sebgyógyítója volt, ezzel fertőtlenítettek a foghúzást végző felcserek és borbélyok. Antibiotikumként olyan kórokozók ellen is beválik, amelyek a legtöbb alkalmazott antibiotikum ellen már rezisztenssé váltak. Igen makacs bakteriális fertőzések, protézisek, mesterségesen előállított transzplantátumok körüli baktérium-mikrofilmek ellen remélnek tőle megoldást a kutatók.Elfogyasztva emésztőrendszeri gyulladások, fekélyek, fertőzések ellenszereként, értágító és vérnyomáscsökkent szerként alkalmazzák. Náthára, légúti fertőzésekre ajánlott. Immunerősítő és daganatellenes hatást is tulajdonítanak neki. Külsőleg égési sérüléseknél, gennyes sebeknél, pattanásoknál , szájsebeknél, nehezen gyógyuló, hegesedő sérüléseknél kenőcs formában jól használható, enyhíti a viszketést.Természetes formában, tablettába préselve, kenőcsként, alkoholos tinktúra formájában alkalmazzák. Újabban illékony hatóanyagait a levegőben szétoszlatva várnak tőle gyógyhatást. Ilyenkor a bőrön, a légutakon és az orr nyálkahártyáját behálózó szaglóidegeken keresztül hat. Idegrendszerre kifejtett hatás szerint stresszoldó, depresszióellenes.Gyógyhatása a mézéhez hasonló, csak kifejezettebb, illetve még több területen alkalmazzák, ezért gyógyhatás-listája kiegészül: segíti az alkoholról és dohányzásról való leszokást, görcsoldó, méhallergia ellenes, fogszuvasodás gátló, alkalmas gombás fertőzések, nemi fertőzések legyőzésére . Testszag- és izzadás ellen dezodoráló hatását is kiaknázzák.

Méhpempő, avagy királyi zselé A méhpempő - gelée royal - a kiváltságos méhlárvák, álcák fehéres sárga, érdekes szagú tápláléka. A fiatal dolgozók, a dajkaméhek készítik számukra speciális mirigyeikkel, hogy királynőt neveljenek belőlük. Ezért csak kevés pempő készül, s mivel a méheknek is nagy szüksége van rá, igen drága méhészeti termék. Oly tápláló, hogy a kicsi álca három nap leforgása alatt több mint kezdeti tömegének kétszázszorosára nő tőle. Dúskál a fehérjékben, vitaminokban - különösen sok pantoténsav van benne - és ásványi anyagokban.



Kóros soványság, alultápláltság, vitaminhiány és egyéb hiánybetegségek, valamint időskori bajok, agyér-elmeszesedés orvoslására használják, csak határozott ideig szabad fogyasztani.