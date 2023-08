Érkezik a náthaszezon, így maradhatunk egészségesek

Szeptemberben az óvodások és iskolások is visszatérnek a közösségeikbe, emiatt azonban a vírusok, baktériumok is gyorsabban terjedhetnek közöttük. Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke az InfoRádióban elmondta, miként készíthetjük fel gyermekünk szervezetét az őszi időszak megpróbáltatásaira.

Hogyan maradjon egészséges a gyerek náthaszezonban?

A szakember szerint a szokásosnál ártalmatlanabb, pár napig tartó náthás betegséget okozó vírusok, illetve a streptococcus, staphylococcus és különböző baktériumok is gyorsabban gazdát cserélnek ilyenkor. Azt javasolja, hogy aki sokat volt beteg az előző évben, konzultáljon a háziorvosával, hiszen vannak olyan védőoltáshoz hasonló immunerősítők, amelyek segítenek a kora őszi fertőzéseket vagy megelőzni, vagy enyhíteni valamilyen formában.

Az iskolakezdéssel a náthaszezon is elindul. Fotó: Getty Images

Kiemelte: a járványos időszakokban érdemes lehet igényelni egy influenzaoltást is, hiszen ezekkel akár súlyos tüdőgyulladásos, középfülgyulladásos szövődménnyel járó magas lázas betegséget is megelőzhetünk. Az egyesület elnöke szerint kevesebben tudják, hogy az influenzás tetőzés után nagyon sok gyerek sokkal könnyebben kapja el a többi fertőzést. Ennek akár két hónap folyamatos betegeskedés is lehet a következménye. Sokat jelent ugyanis, ha 15-ször lesz beteg a gyermekünk egy influenzafertőzés után, vagy megelőzve ezt a fertőzést, egy-két náthával végighúzzuk a tanévet vagy óvodaévet - magyarázta az egyesület elnöke.

Havasi Katalin szerint a nyár végi időszakban egy egészségesen táplálkozó gyermek vitaminraktárai feltöltöttek, jó állapotban vannak. Az indokoltnál magasabb bevitel ilyenkor nem okoz nagyobb védettséget, a vitaminpótlásra így kisebb hangsúlyt kell fektetni. A mesterséges vitaminokra akkor van szükség, ha valami miatt a gyerek nem jut hozzá a természetes vitaminforrásokhoz.

Figyelni kell továbbá arra is, hogy a gyermek megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszon. Kimelt szerepe lehet az egészséges életmódnak is: a gyerek napirendje úgy álljon össze, hogy legyen benne megfelelő mennyiségű mozgás, sport - húzza alá a szakember.