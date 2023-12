Sérülések, amelyeken segíthet a hialuronsav

Ha egy rossz mozdulat után súlyos, nyilalló fájdalom jelentkezik a könyökben vagy a bokában, akkor mindenképpen abba kell hagyni az adott tevékenységet, hiszen valószínűleg sérülés történt. A könyök sérülése sokszor egy már meglévő probléma talaján jelentkezik, mint például a tenisz- vagy a golfkönyök, hiszen ilyenkor egy tartós gyulladásos állapot áll fenn, amely sérülékenyebbé teszi a testrészt – ismertette dr. Páll Zoltán sebész-traumatológus, a FájdalomKözpont szakértője.

Ha megsérül a könyök, azt is tapasztalhatjuk, hogy a nyújtás, az emelés, a tolás és a markolás is fájdalmas, de jelentkezhet a fájdalom a könyök belsejében is, amelyhez alkargyengeség is társulhat. Az akut sérülések azonban a bokánál is gyakoriak, hiszen egy szerencsétlen ugrás vagy akár egy lépés is okozhat szinte járásképtelenséget – magyarázta a szakember.

Az akut fájdalmak esetén alkalmazható hialuronsavas kezelés jelentősen gyorsítja a felépülést. Fotó: Getty Images

Így hat a hialuronsav-tartalmú injekció

Az akut fájdalmak esetén alkalmazható hialuronsavas kezelés jelentősen gyorsítja a felépülés, illetve növeli az egyébként is alkalmazott pihentetés, jegelés, kompresszió és felpolcolás hatékonyságát is. Az időtényező azonban döntő: a sérülést követő 48 órán belül ajánlott beadni az első hialuronsav-injekciót, ugyanis így érhető el a legjobb hatásfok. Tehát minél korábban kezdődik az injekciós kezelés, annál gyorsabb a felépülés a sérülés után, és annál korábban lehet visszatérni a sporthoz. Az első adag beadását követően 2-7 nappal kerülhet sor a második injekcióra, de ennek szükségességéről (is) az orvos dönt.

A beadás speciális technikája miatt a sérülés helyén nagy felületen oszlatható el a befecskendezett anyag, amely így bevonja a sérült ínszalagot. Ez már önmagában is elősegíti a gyógyulást. A lágy szövetbe injektált készítményt használó sérültek átlagosan 35 százalékkal gyorsabban gyógyulnak meg és érik el a fájdalommentes állapotot, illetve ennyivel hamarabb szűnik meg a sérülésből adódó mozgáskorlátozottságuk is.

A hialuronsav elősegíti az ízületi felszínek és szövetek optimális nedvesítését a sérült szövetek és szalagok felszínén, így azok könnyebben visszatérnek az eredeti helyzetükhöz és nyújtási erejükhöz. Járulékos hatásként csökken továbbá a fájdalom és visszaszorul a gyulladás. Mivel a sérülés az injekciós kezelésnek köszönhetően hegszövetek nélkül gyógyul, elmondható, hogy a hialuronsav használatával könnyebben megelőzhető az ismétlődő sérülés is. Az utánkövetéses vizsgálatok során pedig bebizonyosodott, hogy a hialuronsavas terápiát választók nagyobb markolási erőt tudnak kifejteni és kevesebb fájdalmat éreznek a könyökízületben fogáskor és pihentetéskor is.

A pihentetés nem egyenlő a valódi regenerációval

Akut sérülés esetén sokan elégségesnek gondolják, ha pihentetik, fáslizzák, borogatják, felpolcolják a sérült testrészt. Ez valóban kihagyhatatlan része a gyógyulásnak, azonban meglehetősen időigényes, és nem is mindig elég. A hialuronsav-injekció és egyéb orvosi terápiák azonban ennél sokkal gyorsabb és hatékonyabb felépülést tesznek lehetővé – mutatott rá a sebész-traumatológus.

A lágy szövetekhez kapcsolódó biokompatibilis hialuronsav olyan, 100 százalékban laboratóriumban előállított, magas tisztaságú hialuronsav-összetevőt tartalmaz, amely beépül a sérült szalagokba és szövetekbe, így gyors és hatékony regenerációt eredményez. A könyök és a boka sérülésein túl nagyon jó tapasztalataink vannak a sarok és a váll kezelésénél is, profi és amatőr sportolók, valamint nem sportolók esetében is” – magyarázta dr. Páll Zoltán.