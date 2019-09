Nem erre tervezték az emberi gerincet

A stresszes, mozgásszegény életmód korunk népbetegsége, amely szinte minden, városban élő embert érint valamilyen módon. Többek között a gerincünkre is rossz hatással van, hogy a nap nagyobb részét ülő pozícióban töltjük, hiszen az évezredek alatt nem ilyen körülményekre "terveztek" minket. A gerincet az evolúció arra alakította ki, hogy az ember egyenetlen talajon járjon, ahogyan azt tette is a huszadik századig.

Ráadásul nem csak a munkahelyi ülő munka, de az ott ért stressz is hatással van testtartásunkra, így gerincünk állapotára is - mondta el a fizioterapeuta. Kanadai kutatók katonákon végeztek el egy kísérletet, amellyel a. A teszt során újoncokat hívtak be az őrmesterükhöz, majd a hátuk mögött, váratlanul elsütöttek egy fegyvert. A hirtelen stresszhelyzet minden esetben ugyanazt az ösztönös reakciót váltotta ki: arcuk, nyakuk, hátuk és hasuk izmai megfeszült, vállaik előrelendültek, még lábujjaik is megfeszülnek.