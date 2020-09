Így védhetjük térdízületeinket

Egy kutatás szerint a férfiak körülbelül 32, a nőknek pedig körülbelül 58 százaléka küzd térdfájdalommal, ami valamilyen formában hatással van az életminőségére. Az életkor, a korábbi sérülések, az aktív életmód és a testsúly is befolyásolhatja, hogy számolhatunk-e térdfájdalommal valamikor az életünk folyamán, éppen ezért a brightside.me most összeszedte, mi mindent tehetünk, hogy a térdízületeink egészségét megőrizzük.

Ezért fontos a rendszeres torna

Ha szeretnénk kímélni a térdünket, akkor érdemes rendszeresen olyan gyakorlatokat végezni, amivel a vádli és a comb izomzatát erősítjük. Emellett a törzs izmainak rendszeres edzésére is érdemes gondot fordítani - hogy pontosan milyen gyakorlatokat végezzünk, abban személyi edző vagy gyógytornász segítségét is kikérhetjük. Ha mozgunk, sportolunk, viseljünk megfelelő cipőt, esetleg kifejezetten az igényeinkre szabott talpbetétet, emellett térdvédőt is hordhatunk. Kutatások szerint ezzel a domináns oldalunkon 43, a nem domináns oldalunkon pedig akár 63 százalékkal is csökkenthetjük a térdeinkre nehezedő terhelést. A rendszeresen futóknak, illetve a futással, ugrással járó sportokat rendszeresen űzőknek ez különösen fontos.

A rendszeres testmozgás, a megfelelő cipő viselése és az ideális testsúly fenntartása is sokat segíthetnek, hogy ne fájjon a térd. Fotó: Getty Images

Végezzünk olyan gyakorlatokat, amelyek növelik a térdízület mozgástartományát - ehhez szintén profi segítséget érdemes kérni. A víz alatti mozgás kifejezetten kíméli az ízületeket, ezért az úszás, illetve a víziaerobikkifejezetten ajánlott. Jó ötlet még az elliptikus tréner is.

A tangapapucs is tiltólistás

Ha tornázunk, és guggolásokat végzünk, figyeljünk arra, hogy helyesen kivitelezzük a mozdulatot, és ne guggoljunk túl mélyre, mivel ez felesleges terhelést róhat a térdekre. Akiknek alapvetően gyengébbek a térdízületei, vagy volt már vele problémájuk, azok jobb, ha nem választanak olyan mozgásformát, ami sok ugrálással jár. Kiemelten fontos a megfelelő cipőválasztás, nemcsak sportoláskor, hanem a mindennapokban is. Amiket mindenképpen érdemes kerülni, azok a magas sarkú cipők, illetve a teljesen lapos talpúak, mint például a tangapapucs, mivel ezek egyáltalán nem tesznek jót az ízületeknek. Ha a cipőnk már viseletes, kitágult, nem tartja megfelelően a bokánkat, akkor inkább cseréljük le.

A táplálkozásnál is oda kell figyelni néhány dologra. Ne fogyasszunk túl sok sót, mivel a fokozott nátriumbevitel fokozhatja az ízületi gyulladások kialakulásának esélyét. Hasonló a helyzet a kukoricaolajjal is, illetve általánosságban is érdemes kerülni a túlságosan zsíros ételeket. Sokat számít emellett az is, hogy megpróbáljuk elérni, illetve fenntartani az egészséges testsúlyunkat.