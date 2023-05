Fáj a térded? Mutatjuk, mi segíthet

Nem mindig jó az ágynyugalom

A túl sok pihenés elgyengítheti az izmokat, ami tovább fokozhatja a fájdalmat. Ezért mindenképpen érdemes egy olyan mozgásprogramot követni, amelyet szakorvos vagy gyógytornász állít össze. Így biztonságosan, sőt egészségvédő módon tarthatjuk magunkat formában – javasolja dr. Páll Zoltán, a FájdalomKözpont sebésze, traumatológus.

A kardio- és izomfejlesztő mozgás se maradjon el

A kardiomozgás a szív és a tüdő megdolgoztatása mellett megerősíti a térd körüli izmokat is, fenntartva a flexibilitást. A megfelelő izomerősítő és nyújtógyakorlatok szintén ezt a célt szolgálhatják. Remek kardioedzés a séta, az úszás, a vízi aerobik, az elliptikus tréneren végzett mozgás – ezek kímélik a térdízületet is. Az izomerősítő gyakorlatsort feltétlenül szakemberrel kell egyeztetni, leginkább speciális, a térd körüli izmokat erősítő gyakorlatokat ajánlatos végezni, amelyek önmagukban is jelentősen javítanak az állapoton.

Óvakodj a túlterheléstől

Vannak bizonyos mozgásformák, gyakorlatok, amelyek óriási terhet jelentenek a térdízületeknek, mint például a kemény talajon való futás, az ugrálással járó sportok, a kickbox. Akut fájdalom esetén az izomfejlesztő gyakorlatok közül is kerülendő például a súlyemelés, amely ronthat a térd ízületeinek állapotán, különösen, ha nem szabályosan végzik.

Akár akut, akár krónikus, a térdfájdalom kezelésében érdemes betartani néhány aranyszabályt. Fotó: Getty Images

Előzzük meg a baleseteket

A fájó vagy instabil térd hajlamosíthat az esésre, ami tovább ronthatja az állapotot. Éppen ezért térdproblémák esetén biztosítsuk be magunkat az esések kivédésére. Igyekezzünk mindig világosban mozogni, a lépcsőzésnél használjuk a korlátot, és ha magas helyre nyújtózunk, lépjünk fel egy létrára vagy sámlira. Elesni nem csak futás közben lehet! Sok baleset történik otthon, a legegyszerűbb tevékenységek közben.

Jegelés, polcolás

Ha a térdfájdalom kisebb sérülés miatt következett be, a legfontosabb otthoni teendők közé tartozik a felpolcolt lábbal való pihentetés, a jegelés és a szoros, kompressziós kötés alkalmazása.

A túlsúly az ízületeket sem kíméli

Tudni kell, hogy a túlsúly komoly terhelést, stresszt jelent a térdízületeknek. Ezért elhízás esetén már csak emiatt is érdemes megfontolni az életmódváltást, ideális esetben életmódorvos segítségével. Nem kell feltétlenül hatalmas fogyást megcélozni, már egy kis változás is nagy könnyebbséget jelent a szervezetnek, az ízületeknek.

Ne szégyellj segédeszközt használni

Ha a sérülés vagy a fájdalom szükségessé teszi, használjunk – akár csak átmenetileg - mankót vagy botot. Ez jelentős terhet vesz le ugyanis a térdízületekről.

Fontos a megfelelő lábbeli

A párnázott talpbetétek csökkenthetik a térdet érő terhelést, sőt térdproblémák esetén akár speciális, például személyre szabott talpbetétek is elérhetők, még sportoláshoz is. Ebben a kérdésben érdemes szakemberhez fordulni.

Hogyan segíthetnek a lökéshullámok?

Térdfájdalom esetén jó hatásúak a mesterségesen létrehozott hullámok, vagyis a lökéshullámok. Miután ugyanis a hullám áthatol a géllel bekent felszínen, beindítja a test öngyógyító mechanizmusait, oldja a triggereket, élénkíti a vérkeringést és az anyagcserét. Ezáltal a kezelések nem csak a fájdalmat csökkentik, de a valódi okot szüntetik meg a sérült szövetek fokozatos regenerálásával.

Bízzuk szakemberre a kezelést

„Amennyiben nem egyszerű, gyorsan javuló sérülésről van szó, mindenképpen forduljunk szakemberhez, hiszen akár a porckopás is komoly térdfájdalmat okozhat, amely nem gyógyul magától. Porckopás esetén nagy segítséget jelenthet a hialuronsavas injekciókúra, az orvosikollagén-injekciós terápia és a porcújjáépítést serkentő injekció is. Ez utóbbi során vérlemezkékben gazdag saját vérplazmát injektálunk az ízületbe. A modern, innovatív eljárás csupán minimális orvosi beavatkozással jár” – foglalta össze dr. Páll Zoltán. Kifejtette, a vérlemezkékben, vagyis a trombocitákban találhatóak azok a növekedési faktorok, amelyek elősegítik az építő porcsejtek osztódását, a rugalmas porcanyag képződését. Ezenkívül a kezelés hatására csökken a porcsejtek elhalása és lelassul a porc leépülését előidéző gyulladásos anyagok termelődése. Az enyhe vagy középsúlyos porckopás esetén alkalmazható porcújjáépítést serkentő terápiának további előnye, hogy az ízületi gyulladás csökkentésével természetes fájdalomcsillapítóként hat, egyben javítja az ízület mozgathatóságát is.

