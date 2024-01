Negyven fölött ezért változik az alakunk

A menopauza egy nő életében akkor következik be, amikor a rendszeres menstruáció végleg elmarad, azaz a petefészek hormontermelése lecsökken, illetve megszűnik. A menopauza gyakori jelei között szerepel a testalkat megváltozása is.

A DERÉK-CSÍPŐ ARÁNY IS NAGYON FONTOS MUTATÓSZÁM. FOTÓ: GETTY IMAGES

Mi az oka?

A lassú, de egyre fokozódó súlygyarapodásnak, a testalkat megváltozásának az egyik oka, hogy az életkor előrehaladásával párhuzamosan csökken a szervezet energiaszükséglete. A nők a menstruáció ritkulásával, majd teljes megszűnésével elveszítik az egyik jelentős energiafogyasztójukat.

A lecsökkent hormonszint miatt a női test másképp dolgozza fel a bevitt energiát, a zsírsejtek viselkedése átalakul, megváltozik a test raktározó és energiafelhasználó képessége is. Ha ezt az átalakulást nem ellensúlyozzuk megfelelő mennyiségű mozgással, akkor a hízás elkerülhetetlen, mivel a fel nem használt energia zsírszövet formájában raktározódik.

Számok nyelvén: mi a normális testsúly?

A testsúlykilogramm osztva a testmagasság méterben megadott értékének négyzetével adják meg a testtömeg-indexet (BMI= body mass index). Az eredmény kiértékelésekor az életkort is célszerű figyelembe venni: ha a BMI 22-27 közötti, akkor a változókorú nők nem számítanak sem túl soványak, sem kövérnek.

Egy 2012-es tanulmány szerint a testzsír közel 10%-a a belső szervek között lerakódó, úgynevezett viszcerális zsír. Legelőször tehát a testzsírt kell kiszámítani. Az össztestzsír mértéke férfiaknál 0-20%, míg nők esetében 15-30%, azaz a nőknél 33% fölött már túlsúlyról beszélünk.

A derék-csípő arányát is könnyen ki lehet számolni. El kell osztani a derékkörfogatot a csípőkörfogattal. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint, ha az érték 1,0 felett van, az növelheti a túlsúllyal kapcsolatos betegségek kialakulásának kockázatát, beleértve a szívbetegségeket és a 2-es típusú cukorbetegséget. Ez akkor is fennállhat, ha a túlsúly egyéb mutatói, például a testtömegindex (BMI) a normál tartományban van.

Az életmódváltás a kulcs a plusz kilók ellen

Mit lehet tenni, hogy súlyunkat normális szintre csökkentsük/szinten tarthassuk? Az első lépés az életkornak megfelelő új életmódunk kialakítása. A táplálkozásnál figyelembe kell venni, hogy változókor alatt a nőknek kevesebb kalóriára van szükségük, mint korábban. A rendszeres testmozgás pedig nemcsak az elhízás elkerülése miatt fontos, de az erőnlét megőrzése, valamint a csontritkulás vagy a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése érdekében is ajánlott.

Általános tippek

Túlzott alkoholfogyasztás kerülése

Dohányzás mellőzése

Stressz kiiktatása a mindennapokból

7-8 órás pihentető alvás

Legalább napi 60 perc szabad levegőn való tartózkodás, séta

Táplálkozási tanácsok

Csökkentett adag

Telítetlen zsírok helyett többszörösen telített zsírok előtérbe helyezése

Finomított szénhidrátok helyett teljes kiőrlésű gabonák preferálása

Szénsavas, cukrozott üdítőitalok mellőzése

Gazdag zöldség- és gyümölcsfogyasztás

Olajban sült, zsíros ételek kerülése

Testmozgáshoz javaslatok

Legalább 30 perces aerob edzés naponta: