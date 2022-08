A szakértők a Menopause szaklapban publikált tanulmányukban arról számoltak be, hogy bár korábbi kutatások is kimutatták, hogy a dohányzás 1-2 évvel felgyorsítja a menopauzát, az új kutatás elsőként bizonyítja be azt, hogy a genetika és a dohányzás megnöveli a korai menopauza kockázatát. A kutatók fekete nőkben azonban nem mutatták ki a dohányzás, az adott genetikai variáns és a korai menopauza közötti összefüggést.

A dohányzás miatt hamarabb jöhet a menopauza. Fotó: Getty IMages

Bár a változó kor tünetei meglehetősen kellemetlenek lehetnek, a kutatók azt is hangsúlyozták, hogy ezen kívül a szívkoszorúér betegség, a csontritkulás és a bármilyen eredetű halálozás fokozott kockázatával is járhat. Ezzel magyarázható az, hogy a korai, átlagosan 50 éves kor előtt változó korba lépő nőkre több egészségügyi veszély leselkedik.

A kutatás során 400 harmincöt és negyvenhét év közötti nőt követtek nyomon 14 évig. Az eredmények azt mutatták, hogy azok a nők, akik a CYP3A4*1B variánsait hordozták, és akik nem dohányoztak, átlagosan 13,91 évvel a kutatás kezdete után léptek a változó korba. A kocadohányosok és az erős dohányosok azonban átlagosan 11,36 illetve 5,09 évvel a kutatás kezdete után léptek a változó korba.