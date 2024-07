A menopauza a nők életében az az időszak, amikor a szokásos menstruáció legalább 12 hónapra leáll, és a teherbeesés lehetetlenné válik. Azonban ez inkább egy fokozatos átmenet, amely egy „perimenopauzának” nevezett szakasszal kezdődik, közelítőleg a 45. és 55. életév között.

A menopauza előtti termékeny szakaszban, a női hormonok együtt dolgoznak, hogy felszabadítsák a petesejteket a petefészkekből, szabályozzák a havi menstruációt, vagy elősegítsék a terhesség kezdetét. Ám a perimenopuza beköszöntével a korábban stabil hormonegyensúly ingadozóvá válik, majd egy idő után átalakul.

A bekövetkező hormonális ingadozások miatt rendszertelenné válik a menstruáció és egyéb tünetek is megjelennek, mint a hőhullámok, az alvási problémák és a hüvelyi változások (hüvelyszárazság, irritáció), hangulatingadozás. Sok nő ekkor fordul orvosához vagy nőgyógyászához, mert egészségesnek és aktívnak érzi magát, ezért nem érti, mégis mi okozza a tüneteket. Az orvos, felmérve a tüneteket, gyanúja megerősítéséhez laboratóriumi vizsgálatokat rendel el, melyek segítenek pontos választ adni a menopauza állapotának megerősítésére.

Ez a nők számára komoly kihívásokkal járó időszak, jelentős fizikai mellékhatásokkal járhat. Fotó: Getty Images

Milyen laborvizsgálatokat rendel el az orvos?

FSH: az FSH mérése segíthet meghatározni, hogy egy nő perimenopausában van-e, vagy már átesett-e a menopauza szakaszába. Alapmérésként ezt végzik el többnyire legelőször. Menopauza idején a petefészkek kevésbé reagálnak az FSH és LH hormonokra, így a szervezet többet termel ezekből, hogy kompenzálja őket.

Ösztrogén: A hormonszint referenciaértéken kívüli eredménye segíti a női hormonok együttes vizsgálatával megerősíteni a perimenopauzát.

LH (Luteinizáló hormon): A hormonszint referenciaértéken kívüli eredménye valószínűsíti a menopauza közeledtét.

Anti-Müllerian Hormon (AMH): Az AMH előre jelzi a menopauza kezdetét vagy meghatározza a korai menopauza okát. A nő hormonális „biológiai órájának” is nevezik.

Laborvizsgálatok, amelyekkel kizárható más betegség:

Terhességi vizsgálat (Béta-hcg): A fennálló terhesség okozhatja a menstruáció elmaradását.

Pajzsmirigyhormonok: A pajzsmirigy betegségei okozhatnak számos hasonló tünetet, amely téves diagnózis felállításához vezethet.

Igaz, a fenti laborvizsgálatok már elérhetők otthoni teszt formájában is, de az orvossal való konzultációt nem helyettesíti ezek használata. Ugyanis további tünetek és akár szövődmények jelentkezhetnek, valamint az életminőség romlása is bekövetkezik, ha nem fordítunk kellő figyelmet saját egészségi állapotunkra. Ez a nők számára komoly kihívásokkal járó időszak jelentős fizikai, mentális és érzelmi mellékhatásokkal járhat. Kívülről viccesen hangzik az „elsárkányosodás” vagy a gyarapodó súlyból adódó nőies forma emlegetése, ám azok számára, akik átélik, néha depressziót okoz, kapcsolatok megszakadásával is járhat.

A menopauza alatt és után a nőknek rendszeresen orvosi szűréseken javasolt részt venni. Kismedencei ultrahang, mammográfia, vastagbélszűrés mindenképpen indokolt, az egészségi állapot figyelemmel kísérése érdekében.