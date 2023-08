Íme a világ leghosszabb szakállú nője

A Guinness-rekordok könyvébe is bekerült Erin Honeycutt, akinek közel 30 centiméteres szakálla nőtt - írja a The Guardian. A 38 éves nő nem esett át hormonterápián, a szokatlan mértékű szőrnövekedést a policisztás ovárium szindróma nevű betegség váltotta ki nála.

Évekig folytatott küzdelmet a szörnövekedéssel

A policisztás ovárium szindróma, vagyis a PCOS egy igen összetett hormonális betegség, melynél a petefészkekben apró ciszták keletkeznek (gyakran a peteérés is elmarad). Hatására felborul a hormonális egyensúly, és – többek között – túlzott szőrnövekedést is eredményezhet. Honeycutt 13 éves kora óta folytat kilátástalan küzdelmet a szőrnövekedésével, naponta háromszor is borotválkozott, illetve szőrtelenítő krémekkel és gyantázással is próbálkozott, mindhiába. Végül belefáradt a reménytelen szőrtelenítésbe, párja javaslatára pedig úgy döntött, szabadon hagyja azt növekedni.

A rekordot 2023. február 8-án döntötte meg a michigani Caróban, és a 75 éves Vivian Wheelertől vette el a címet – olvasható a Guinness honlapján. Wheeler szakálla 25,5 centiméteres volt, amikor a rekordot feljegyezték.

Nem a policisztás petefészek-szindróma volt Honeycutt egyetlen egészségügyi problémája. Alsó lábszárát amputálták, miután egy lábsérülése miatti kórházi tartózkodás során bakteriális fertőzést kapott. Magas vérnyomása pedig a látását is súlyosan károsította.

Honeycutt elmondta, hogy igyekezett száműzni a negatív érzéseket a gyengülő egészségével kapcsolatban, hogy „megőrizze pozitív életszemléletét” a megpróbáltatások alatt. A látásvesztése miatti nehéz időszak ösztökélte leginkább arra is, hogy felhagyjon az állandó borotválkozással. Azt mondta, azótta sokkal kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb életet él.