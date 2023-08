Hüvelyszárazság: ezért fontos kezelni

A változókor (menopauza) első tünetei jellemzően negyvenéves kor felett jelentkeznek. A menstruációs ciklus kiszámíthatatlanná válik, valamint hőhullámok, alvászavarok és hangulatingadozások is előfordulhatnak. A hormonális átalakulás során csökkenő női nemi hormonok idővel nemcsak a menzesz teljes megszűnését okozzák, hanem a folyamat hatással van a húgyhólyagra, a hüvelyre és a külső nemi szervekre is. A húgyivarrendszer sorvadásnak indul, egyre sérülékenyebbé válik, megnő a különböző húgyúti fertőzések, valamint a gombás és bakteriális eredetű gyulladások kockázata.

MENOPAUZÁBAN KÜLÖNÖSEN FIGYELNI KELL AZ UROGENITÁLIS PROBLÉMÁK MEGELŐZÉSÉRE. FOTÓ: GETTY IMAGES

A menopauzának egyéb tünetei is lehetnek: változhat a testsúly, elvékonyodhat a haj, érzékennyé válhat a mell és csökkenhet a nemi vágy. Szintén gyakoribb az inkontinencia, azaz a vizelettartási probléma előfordulása, amelyet változókorban jellemzően a húgyhólyag alján elhelyezkedő záróizom gyengesége okoz. A vizeletcsepegést fontos már az első tünetek megjelenésekor komolyan venni, hiszen, ha az állapot hosszú távon fennáll és súlyosbodik, akár a méh előreesését okozhatja.

Hormonmentes segítség

A változókori tünetegyüttes enyhítésére többféle megoldás áll rendelkezésre. A nőgyógyász javasolhat hormonpótló kezelést, ez azonban nem mindig szükséges vagy optimális megoldás.

Ebben az esetben elérhetőek vény nélkül kapható, fitoösztrogén-tartalmú készítmények (például szója, vöröshere), vagy teljesen hormonmentes gyógynövény-kivonatokból készült, például poloskavész-, orbáncfű- vagy barátcserjekivonat-tartalmú növényi gyógyszerek is, amelyek segíthetnek a testi-lelki tünetek enyhítésében. Érdemes a patikában kapható, gyógyszerminőségű készítményeket segítségül hívni a változókorral járó hőhullámok, izzadás, alvászavar, hangulati problémák és kognitív zavarok enyhítésére.

Tanulmány készült arról, hogy a hormonmentes, gyógynövénykivonat-tartalmú szerek is képesek mérsékelni a menopauzás tüneteket. Az eredmények biztatóak, különösen azok számára, akik nem szeretnének, vagy nem használhatnak hormonterápiát tüneteik enyhítésére.

A hüvelyszárazságra is van megoldás

Az ösztrogén- és a progeszteronszint csökkenése a hüvelyre is hatással van: a szeméremtest jelentős mértékben veszíthet a nedvességéből, ami hüvelyszárazságot okoz. A változókort követően tartóssá váló szárazság viszketést, égő, feszülő érzést idézhet elő, ami megnehezítheti a hétköznapokat, valamint a nemi életet is. Ráadásul a fokozott sérülékenység nagyban megnöveli a különböző húgyúti és hüvelyi fertőzések kockázatát. A hüvelyszárazság tünetei szintén csökkenthetők hormonális készítményekkel, illetve választhatók egyéb alternatívák. Ilyenek például az intimlézeres kezelések, valamint a patikában vény nélkül kapható hormonmentes, hidratáló és ápoló hüvelykúpok, krémek is, amelyek – a síkosítókkal szemben – tartós segítséget nyújtanak a problémára. A hüvelyhám regenerálásával megelőzhető a bakteriális húgyúti fertőzések gyakoribbá válása is.