Kannabisszal enyhítenék a menopauza tüneteit a nők

Míg korábban a kannabisz elsősorban a fiatal felnőttek körében volt népszerű, friss nemzetközi kutatások eredményei szerint egyre nagyobb arányban fogyasztják középkorúak is. Ennek részben orvosi okai is vannak, a MedicalXpress frissen közzétett kutatása alapján például a menopauza tüneteinek enyhítésére is rendszeresen fogyasztják.

Alvászavarok és fájdalom ellen is használják

A tanulmányt a Menopause Society 2023-as éves találkozóján mutatták be Philadelphiában. Eredményeik szerint a középkorú nők viszonylag gyakran használnak kannabiszt a menopauza számos tünetének kezelésére. Mivel egyre több országban legalizálják, az orvosi célú felhasználása is emelkedik, az eredmények szerint pedig a nők nagy arányban használják a menopauza tüneteinek enyhítésére.

Egyre több középkorú nő használ marihuánát. Fotó: Getty Images

Több mint ötezer nő szerhasználatát vizsgálva jól látszik, hogy többféle tünet enyhülését is remélik ezektől a növényektől. Több mint 40 százalékuk számolt be arról, hogy használt már kannabiszt rekreációs vagy terápiás célokra, leggyakrabban krónikus fájdalom (28 százalék), szorongás (24 százalék), alvásproblémák (22 százalék) és stressz (22 százalék) kezelésére. Azok a nők, akik kifejezetten a menopauza tüneteire használták a kannabiszt (6 százalék), elsősorban a menopauzával összefüggő hangulati és alvási nehézségeket szerették volna enyhíteni a segítségével.

Egyelőre nem tudni, hogy a kannabisz használata hogyan járulhat hozzá a tünetek enyhüléséhez, a szakemberek ezért újabb kutatásokat sürgetnek a panaszok okainak feltárásához.