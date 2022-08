Nézzük, mit tehetünk, hogy a menopauza ellenére is jól érezzük magunkat a bőrünkben.

Hidratáljunk és kerüljük mindazt, ami szárít

A változókorral a nők túlnyomó többségének szárazabbá, érzékenyebbé válik a bőre. Részben az ösztrogénszint csökkenésének egyik következményeként, a kollagén termelés visszaesésével csökken a bőr vízmegtartó képessége, részben a napsugárzás ártalmai miatt. Érdemes korszerű, kifejezetten az érett bőr speciális igényeire kifejlesztett, jó minőségű arc- és testápoló készítményeket választanunk, amelyek regeneráló, nyugtató, vízmegkötő összetevőket és vitaminokat tartalmaznak. Fogyasszunk bőséggel folyadékot, gyakori, hosszú fürdők helyett pedig válasszuk inkább a zuhanyzást, ugyanis a vízben ázás is szárítja a bőrt. A testápolót felvihetjük még a törölközés előtt: így hatékonyabb a hidratálás.

VÁLASSZUNK KORSZERŰ, KIFEJEZETTEN ÉRETT BŐRRE KIFEJLESZTETT ARC- ÉS TESTÁPOLÓ KÉSZÍTMÉNYEKET.

Tompítsuk a ráncokat

A bőr rugalmasságáért felelős kollagén szintjének csökkenése miatt 30-40 éves kor között a bőr kezd megereszkedni és megjelennek az első szarkalábak. A menopauza után aztán drámai mértékben visszaesik a természetes kollagén-szintézis: a ráncok határozottabbá válnak, a ráncosodás felgyorsul. Leginkább az arc és a kézfej bőrén feltűnő a változás, amelyben az is szerepet játszik, hogy főként ez a két terület van kitéve a napfény káros hatásainak is. A ráncok enyhítéséért bőrfeszesítő és ápoló krémekkel, szérumokkal, professzionális arckezeléssel tehetünk, mindemellett pedig fordítsunk a korábbinál nagyobb figyelmet a napfény elleni mindennapi védelemre is.

Végezzünk alapos arctisztítást, radírozzunk

Az arc kíméletes tisztítása nem csak frissességérzetet biztosít, de ahhoz is szükséges, hogy a kozmetikumok hatóanyagai jobban érvényesülhessenek. Válasszunk tejes vagy olajos alapú arctisztítót, amely nem szárítja az arcbőrt. A bőrradírozás az elhalt hámsejtek távozását segíti (a kor előrehaladtával ennek természetes folyamata is egyre lassul), így visszaadva az arc egységes színét, de segít a pigmentfoltok kialakulásának megelőzésében is. Radírozást heti egy alkalommal javasolnak a hozzáértők, mivel túl gyakori alkalmazása szintén száríthatja a bőrt.

Kényeztessük a bőrünket

A szakember által végzett professzionális arcápolás, masszázs mellett otthon is odafigyelhetünk bőrünk kényeztetésére, különleges szérumok, arcpakolások, éjszakai krémek használatával, illóolajos fürdővel. A fürdő nyugtat a kipihentség pedig a bőrünkön is visszatükröződik, mégis – a hosszas vízben ázás szárító hatása miatt – csak mértékkel éljünk vele, és figyeljünk rá, hogy a bőrt nem szárító tisztálkodó szereket használjunk.