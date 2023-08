Árthat az egészségünknek, ha behúzzuk a hasunkat

Mind a közösségi médiában látott, agyonretusált képek nyomására, mind belső késztetésünk miatt szeretnénk a lehető legjobban kinézni a rólunk készült felvételeken. Ezért a legtöbben veszünk egy mély levegőt, és behúzzuk a hasunkat, amikor kép vagy videó készül rólunk. Ártatlan dolog – gondoljuk, hiszen csak vékonyabbnak szeretnénk látszani, jobb benyomást akarunk kelteni. De egy testtartás- és wellness-szakértő szerint ezzel árthatunk az egészségünknek, mivel a dolognak komoly hatása lehet a testünkre nézve - írja a Metro.

A külső nem minden, de ennyire fontos



Egy 2021-ben végzett hasonló kutatásban tízből kilencen ismerték be, hogy a fizikai megjelenés számít nekik. 87 százalék pedig úgy véli, hogy az előnyösebb külsejűekkel jobban bánnak. Ami a testsúlyt illeti, korántsem mindenki tudja elfogadni magát – a felnőtt amerikaiak 36 százaléka elégedetlen a súlyával, és valószínűleg ez az arány a világ többi részén sem jobb.

Miért lehet ártalmas az egészségünkre, ha behúzzuk a hasunkat?

Erika Weiss, az ISSA jóga testtartás- és wellness-szakértője elmondta, hogy a hasbehúzásnak komoly hosszú távú következményei lehetnek. Mivel hosszabb ideig jelentős feszültséget tartunk fenn a testünkben, ez Erika szerint – idézzük – „nemcsak a törzsben okoz izomegyensúlyhiányt, ami miatt redők alakulhatnak ki a hason, hanem túlzott nyomást gyakorolhat a medencére és a nyak alsó részére is”.

„A hasizmok megfeszítése azt jelenti, hogy minden energiánk egy területre összpontosul, ami egyenlőtlenséget okoz. Nem feszítenénk meg egy izmot, és nem tartanánk megfeszítve az egész edzés alatt, így a hasunkkal sem szabadna ezt tennünk – főleg nem hiúsági okokból” – magyarázta. Idővel ez az egyenlőtlenség további terhelést jelent a kulcscsontra és a nyak alsó részére, ami nyak-, váll- és hátfájáshoz vezethet.

Veszélyes lehet ez az ártatlannak tűnő szokás. Fotó: Getty Images

Erika hozzátette: „hosszú távon ez még a gerinc görbületét is megváltoztathatja, mivel a hasizmok a megnövekedett feszültség miatt megrövidülhetnek. Ugyanígy alakulhat ki a púpos nyak is, a krónikus rossz testtartás következtében”. Mások a hosszú ideig tartó, rendszeres hasbehúzás következtében olyan problémákról is beszámolnak, mint a savas reflux, a fejfájás és a felületes légzés.

Hogyan enyhíthetjük ezeket a mellékhatásokat?

Bár néhány mellékhatás legrosszabb esetben visszafordíthatatlan lehet, Erika szerint a jóga segíthet az izmok nyújtásában és ellazításában. Azt javasolja, a nyakat és a gerincet megcélzó pózokat, mint a harcos póz II és a nyújtott háromszögpóz (Utthita-trikónászana) kezdjünk el először megtanulni, és ezeket szép lassan integráljuk be a hétköznapi rutinunkba.