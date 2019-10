A változókor lelki nehézségei

Mi a változókor?

Változókornak vagy klimaxnak az utolsó havi vérzés (menopauza) időpontját néhány évvel megelőző, és azt követő életszakaszt nevezzük. Hátterében a női szervezet hormonháztartásának változása áll: a petefészek működése fokozatosan hanyatlik, végül leáll, nem termel ösztrogént és progeszteront, nincs több peteérés, és amenstruációis elmarad, azaz lezárul a termékenység időszaka. A változókor általában negyvenéves kor után kezdődik, az azonban, hogy a megváltozott hormonális állapothoz való alkalmazkodás kinél mennyi idő alatt zajlik le, egyénenként eltérő lehet: ez néhány évig, de akár egy évtizeden át is eltarthat.

A testre és a lélekre egyaránt hatással van

Bár teljesen természetes élettani folyamatról van szó, a hormonális változások olyan tünetekkel járhatnak együtt, amelyeket - legalábbis kezdetben - nehéz elviselni, megszokni. Az érintettek rendszeresen tapasztalhatnak éjszakai izzadást, hőhullámokat, fokozott vizelési ingert, alvászavart, hajhullást, vizesedést. A zavaró, mások számára is feltűnő testi panaszok mellett lelki tünetekkel is meg kell küzdeniük a nőknek. A változókor ugyanis fokozza a nyugtalanságra, ingerlékenységre, csökkent koncentrációra, depresszióra, szorongásra, lehangoltságra, fáradtságra való hajlamot.

A tünetekkel való megbarátkozás már önmagában sem könnyű, a megváltozott élethelyzet, a külső körülmények azonban tovább súlyosbíthatják a helyzetet. A változókorba való belépéssel sok nőben felerősödik az öregedéstől való félelem, munkahelyükön bizonytalannak, otthon pedig - különösen, ha a gyerekek már kirepültek a családi fészekből - haszontalannak, akár feleslegesnek is érezhetik magukat. A testükben bekövetkező változások miatt önbecsülésük csorbát szenvedhet: sokan meg vannak róla győződve, hogy végleg elvesztették nőiességüket, és így többé már nem vonzóak a párjuk szemében.

Az életmódváltás segíthet

Elsőre sokak számára elképzelhetetlennek tűnhet, de változókorban is lehet ugyanolyan teljes életet élni, mint előtte. Mivel azonban ez egy merőben új helyzet, be kell iktatnunk néhány változtatást, amely segít alkalmazkodni a körülményekhez. Az első és legfontosabb az életmódváltás. Szokjunk le a dohányzásról, igyunk kevesebb alkoholt, táplálkozzunk kiegyensúlyozottan és mozogjunk rendszeresen! Ezzel nemcsak a változókorra kifejezetten jellemző súlygyarapodást akadályozhatjuk meg, de bizonyos betegségek kialakulásának esélyét is csökkenthetjük. A változókorú nőknél nagyobb például a csontritkulás, illetve a szív- és érrendszeri, valamint a nőgyógyászati betegségek kockázata, ezért az egészséges életmód kialakítása mellett arra is szánjunk időt, hogy részt vegyünk a szükséges szűrővizsgálatokon!

Fontos a pozitív hozzáállás

A pozitív hozzáállás szintén sokat jelenthet, hiszen ha a lelkünk kiegyensúlyozott, a megpróbáltatásokat is könnyebben viseljük. Nézzük a dolgok jó oldalát! Tudatosítsuk magunkban, hogy a menopauza nemcsak valaminek a lezárása, hanem lehetőség az újrakezdésre: az önfejlesztés, az élménygyűjtés és bölcsebbé válás időszaka. Használjuk ki, hogy a gyerekek elköltözésével többet foglalkozhatunk magunkkal, illetve azzal, hogy párunkkal újra felfedezzük egymást, és egy másik szinten is kiteljesedjen a kapcsolatunk. Vágjunk bele egy izgalmas kalandba, utazzunk, találjunk új hobbit, vagy valósítsuk meg egy régóta dédelgetett álmainkat.

Igyekezzünk tartózkodni a stresszes helyzetektől, vagy tanuljunk stresszkezelési technikákat. Remek választás lehet például az autogén tréning, a jóga vagy a meditáció, ezek megnyugtatnak, felfrissítenek, önmagunk elfogadására, megismerésére, szeretetére tanítanak. Ne szégyelljük, min megyünk keresztül! Beszéljünk az érzéseinkről, nyíljunk meg a párunk, közeli ismerőseink előtt, hogy megérthessenek és segíthessenek minket.

A gyógynövények szintén jó hatással lehetnek a közérzetünkre, és ezáltal a kedélyállapotunkra. Az orbáncfű álmatlanság és idefeszültség esetén segíthet, a poloskafű csökkenti a hőhullámokat, a zsálya enyhíti a fokozott izzadást, a barátcserje pedig igazi aduász, hiszen szinte az összes változókori tünetet képes csillapítani.

Hormonpótlás: csak orvos javaslatára

Sokan megpróbálkoznának változókori hormonpótló kezelés (HPK) alkalmazásával, mások azonban teljesen elutasítják ezeket. A HPK-nak ugyanis egyrészt vannak ellenjavallatai: az egyik az aktív trombózis, a másik a hormonfüggő rosszindulatú daganat (pl. emlőrák, méhtestrák), mivel a hormonok serkenthetik a tumor növekedését. Másrészt a HPK növelheti az ilyen típusú rosszindulatú daganatok kialakulásának esélyét is, írtuk korábbi cikkünkben. Ezért ezek a készítmények kizárólag szakember javaslatára és felügyelete mellett ajánlottak, ugyanis nem mindegy, hogy melyiket, mikor, meddig és ki szedi.