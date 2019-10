Ilyen a szex menopauza után

A menopauza kapcsán köztudott, hogy hormonális változásokkal is jár, amiknek következtében több nő is hüvelyszárazságot, illetve kellemetlen érzést, fájdalmat tapasztalhat közösülés közben. Ehhez társulhatnak hőhullámok vagy éjszakai izzadás is. Mindezek együttesen a szexuális vágyat is negatívan befolyásolhatják.

Egy közelmúltban lezajlott brit kutatásba több mint 4 ezer 50 év feletti nőt vontak be. A kérdőívek összesítése után kiderült, hogy az alanyok háromnegyede szexuálisan inaktív volt, még akkor is, ha volt párja. Ennek hátterében azonban korántsem csak a nők hormonális változásai álltak: a fő ok a partner betegsége, libidóhiánya vagy erekciós zavara volt. Mindössze a nők három százaléka számolt be rendszeres és kielégítő szexről.

Sokan szerint az öregedés természetes velejárója a szexuális élet megszűnése. Fotó: 123rf

Egyedülállóként elmarad a szex

Az alanyok 65 százalékának volt párja, 77 százalékuk mégis arról számolt be, hogy nem él szexuális életet. Akik nem bújtak össze rendszeresen senkivel, azok 44 százaléka egyedülálló, 29 százalékuk pedig hosszú ideje magányos vagy özvegy. Ők arról számoltak be, hogy nehézséget okoz számukra férfiakkal találkozni, vagy már nem is foglalkoztatja őket a dolog, amióta meghalt a párjuk. "17 éve özvegy vagyok. A férjem a gyerekkori szerelmem volt, nekem már soha többé nem lesz senki más" - mondta egy 72 éves nő. Az egyedülállók 4,2 százaléka a válást vagy a különélést okolja a nemi élet hiányáért. "Van egy 12 éves fiam. Őt nevelem, a párkeresés csak ezután következik nálam, ha a fontossági sorrendet nézzük" - árulta el egy 50 éves nő.

Párkapcsolatban sem természetes az intimitás

A párkapcsolatban élő nők 27 százaléka azért nem él szexuális életet, mert a párjuk valamilyen betegséggel küzd, 13 százalékuk pedig a társuk erekciós zavarait teszi felelőssé az intim együttlétek hiányáért. "A férjemnek elég stresszes a munkája, és amikor szeretkezünk, nehézséget okoz számára, hogy elég ideig legyen merevedése ahhoz, hogy mindketten kielégüljünk" - mondta egy 57 éves feleség.

A gyógyszereket az esetek hét százalékában tették felelőssé a nemi vágy csökkenéséért a megkérdezett nők, a menopauzát pedig 12 százalékuk okolta a nemi élet elmaradásáért. A depresszió, a szorongás, a gyász vagy az alkohol is szerepet játszhat az intimitás mellőzésében - ez a párok 5,8 százalékára volt igaz. Továbbá pszichológiai okok is közrejátszhatnak abban, ha valaki nem fekszik le a társával, ez a megkérdezett nők 1,5 százalékánál volt így. Egy 57 éves nő például azért kezdte mellőzni a szexet a férjével, mert mellrákot diagnosztizáltak nála. "A műtét után kevésbé éreztem magam nőiesnek a sebhelyemmel és a testem megváltozásával" - árulta el.

Párkapcsolati problémák és az öregedés

Sokan vannak, akik párkapcsolati problémák miatt nem közelednek egymáshoz a férjükkel vagy élettársukkal. "Már 36 éve vagyunk házasok a férjemmel, de mostanában sokat veszekszünk, ami nekem mindig elveszi a kedvem a szextől" - mondta egy 58 éves nő. Emellett az öregedés is jelentősen kihathat a szexuális életre. A válaszadók kilenc százaléka például elfogadta, hogy az öregedés természetes velejárója a szexuális élet megszűnése, és ez szerintük nem befolyásolja azt, hogy mennyire érzik szorosnak a kapcsolatukat a párjukkal. "A férjem 82 éves és gondok vannak a memóriájával. Mindig is nagyon jó volt a kapcsolatunk. Amire most szükségünk van, az tolerancia, megértés és együttérzés" - mondta egy 72 éves nő. Mások viszont ilyenkor is próbálják megőrizni a tüzet - még akkor is, ha a megszokott módon már nem megy a szex. "A férjem szívbeteg, ezért nem szeretkezünk túl sokszor, de más módokon elégítjük ki egymást, ami részemről teljesen rendben van" - árulta el egy 62 éves feleség.

Forrás: dailymail.co.uk