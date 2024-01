A fokhagyma amellett, hogy igen ízletessé teszi az ételeket, rendkívül egészséges is. Áldásos hatásait most a Story to Hear szedte össze.

Számos előnye van, ha rendszeresen fogyasztod. Fotó: Getty Images

Ezt a fűszernövényt már közel ötezer éve ismerik és használják: egyiptomi tekercsek és görög orvosi feljegyzések is megemlékeznek gyógyító hatásáról, amelyet számos betegség kezelésére alkalmaztak. Több mint huszonöt fajta hatóanyag – enzimek, vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek – található meg benne.

Baktérium- és vírusölő, főleg, ha nyersen fogyasztod. A benne lévő allicin jótékony hatása ugyanis hő hatására elvész.

Védi a fogakat és a szívet, sőt afrodiziákum

Kutatásokkal alátámasztott tény, hogy a fokhagymaolaj enyhíti a szív terhelését edzés közben. A portál szerint már az ókori görögök is fokhagymával erősítették az olimpiai sportolókat és a nehéz fizikai munkát végző embereket. A fokhagyma emellett csökkenti a koleszterinszintet, így a szívet is védi. Természetesen, ha szív- és érrendszeri betegséggel élsz vagy magas a koleszterinszinted, beszéld meg kezelőorvosoddal, mielőtt a fokhagymához fordulsz segítségért! Fontos ugyanis tisztában lenni azzal, hogy bár a fokhagyma befolyásolhatja a laboreredményeket, semmiképp sem csodaszer, így a szükséges gyógyszereket nem helyettesíti!

Kutatások azt is kimutatták, hogy a fokhagyma jó alternatív kezelési mód lehet a gyulladt íny kezelésében. Ezenkívül mivel antibakteriális, vírusellenes és gombaellenes tulajdonságokkal rendelkezik, a fogak egészségéhez is hozzájárulhat.

A fokhagyma olyan antioxidánsokat tartalmaz, amikkel megküzdhetsz az oxidatív stressz ellen, így segíthet lassítani az öregedés fizikai jeleit is. És bár evés után közvetlenül nyilván nem kellemes a szaga, hosszú távon mégis vonzóbbá tehet. Egy 2016-os kutatás ugyanis kimutatta, hogy a fokhagyma testszagra kifejtett hatása valójában többnyire pozitív, ami az antimikrobiális tulajdonságainak köszönhető. A kellemetlen izzadságszagot okozó baktériumokat az eredmények szerint a fokhagyma csökkenti a szervezetben.

Kevésbé ismert, de a fokhagyma természetes afrodiziákum is. Ennek több oka lehet: vértisztító hatása mellett jelentős a tonizáló hatása is, illetve serkenti a hipofízis működését és a hormonrendszert is. A hatás azonban nem azonnali, sőt: erős fokhagymás szaggal sokszor egy egész napig le kell mondanod a sikeres randevúról.