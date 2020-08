50 feletti nőként is örülhetünk a nyárnak

A hőhullám a klimax egyik tünete, amely a nők 90 százalékánál megjelenik. Az, hogy naponta hány alkalommal, rendkívül változó. Vannak, akik csak 2-3-szor, de akadnak olyanok is, akik naponta 20-30 alkalommal szenvednek tőle. Ez a hőhullámokkal terhelt időszak többnyire 1-2 évig, de a nők negyedénél akár 8-10 évig is tarthat. Azok, akiket kínoz, már percekkel a hőhullám előtt érzik a közeledtét. A testüket forróság önti el, és rendkívül szapora lesz a szívverésük. Kipirosodik az arcuk, majd intenzíven verejtékezni kezdenek. A tünetek 5-7 perccel később múlnak el.

A hőhullám okai

A testhőmérsékletünk fenntartásáért a hipotalamusznak nevezett agyi területben található hőszabályozó központ a felelős. A szervezetünk úgynevezett belső hőmérséklete, más néven maghője 37,2 C. Ha ez akár csak egy kicsit is megemelkedik, megindul a hőleadás folyamata. Azaz megemelkedik a bőrben keringő vér mennyisége, kitágulnak az erek, emiatt megjelenik az arcon a bőrpír. A szív a többletfeladatok miatt gyorsabban dolgozik, ezért válik rendkívül erőssé a dobogása. Az intenzív izzadás ugyancsak a hőleadást szolgálja. Amint a maghőmérséklet újra a normális szintre csökken, a bőr hűvössé válik, emiatt pedig akár dideregni is kezdhetünk. A hőhullámok jellemzője, hogy nemcsak napközben, hanem éjszaka is jelentkezhetnek - megakadályozva a nyugodt és pihentető alvást. Azalvászavarokpedig tovább fokozhatják a menopauza ideje alatt egyébként is tipikus feszültségérzést és szorongást.

Némi odafigyeléssel nyáron is enyhíthetjük a hőhullámokat. Fotó: iStock

Kockázatnövelő tényezők

Súlyosabbak lehetnek a tünetek azoknál a nőknél, akik dohányoznak, rendszeresen és/vagy nagy mennyiségben isznak alkoholt, illetve kávét, tartós stressznek vannak kitéve a mindennapokban, vagy hajlamosak a depresszióra. Hamarabb jelentkezhetnek a kellemetlenségek azoknál is, akiknek bármilyen betegség miatt el kellett távolítani a méhét.

Megoldás: mindenképpen keressünk fel nőgyógyászt, akivel egyeztetünk a hormonpótlás lehetőségeiről. De már az is sokat segít, ha beiktatjuk életünkbe a rendszeres testmozgást, és megszabadulunk káros szokásainktól, azaz nem cigarettázunk, kerüljük a túlzott alkohol- és kávéfogyasztást, és ha lehet, a stresszes helyzeteket is.

Tippek kánikula idejére

Figyeljünk oda a megfelelő és bőséges folyadékbevitelre. Lehetőleg vizet, vagy cukrozatlan teát igyunk, mert a cukros üdítők növelik a túlsúlyt, ezáltal fokozzák a klimax tüneteit is. A folyadékfogyasztásra azért is oda kell figyelni, mert a kiszáradás fokozza az alvászavarokat, valamint a hőhullámok intenzitását.

A fűszeres, zsíros ételek helyett válasszunk olyanokat, amelyeknek magas a rost- és nedvességtartalma. Aki az édeset kívánja, egyen sok gyümölcsöt, például sárga- és görögdinnyét. Aki pedig a sósabb ízeket kedveli, fogyasszon uborkából és paradicsomból készült salátát könnyű zöldfűszeres-olívaolajos dresszinggel.

Öltözködjünk szellősen és rétegesen, hogy szükség esetén egy-egy vékony pólót, blúzt, kardigánt, vállkendőt le tudjunk venni magunkról. Figyeljünk oda arra is, hogy a ruháink természetes anyagból, pamutból, vászonból készüljenek, amelyek bőrbarátok, nem akadályozzák a hőleadást. Kerüljük tehát a műszálas anyagokat, mert azok hőszigetelőként működnek. Ez nemcsak a nappali öltözetünk esetében fontos. Legyen könnyű viselet a hálóruhánk, pizsamánk is.

Nyaralás közben tartsunk sziesztát, azaz ebéd után dőljünk le pár órára egy hűvös, levegővel átjárt szobában pihenni.

Használjunk ventilátort. Manapság már óriási a választék, nemcsak nagyobb, zárt térben alkalmazható darabokat lehet beszerezni, hanem olyan, kisméretű eszközöket is, amelyeket akár a kézitáskánkban is magunkkal vihetünk. Színes és ugyancsak rendkívül praktikus alternatívája a dél-európai nők körében közkedvelt legyező.

Bátran alkalmazzunk hűtőfürdőt és hideg borogatást. Könnyebben és mélyebben alszunk, ha lefekvés előtt kicsit lehűtjük a testünket. A csuklóra és a homlokra helyezett vizes borogatás napközben is kitűnően lehűti a testünket.