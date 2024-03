A nátha, vagy köznapi nevén a megfázás a felső légutak vírusos fertőzése következtében alakul ki. A megfázás a leggyakrabban előforduló betegségek közé tartozik, és különösen az októbertől márciusig tartó hónapokban jelentkezik. Becslések szerint egy átlagos egészségi állapotú, átlagos körülmények között élő felnőtt évente 3-4 alkalommal esik át náthás megbetegedésen.

Tényleg a hidegtől fázunk meg?

Bár a náthás megbetegedések valóban gyakrabban jelentkeznek hideg időben, a közhiedelemmel ellentétben a hideg csak közvetetten járul hozzá a megfázás kialakulásához. Hidegben a szervezetünk védekezőképessége, az immunrendszerünk legyengül, valamint romlik a kihűlt területek, így például az orrnyálkahártyánk vérellátása is. Ezek a körülmények teszik sokkal egyszerűbbé a különféle vírusok számára, hogy megbetegítsék a szervezetünket.

A nátha tehát egy fertőző betegség, amelyet bizonyos vírusok okoznak a szervezetbe jutva, ha ott az immunrendszer nem győzi le őket.

Milyen vírusok okozzák a náthát?

A náthát a legtöbb esetben különböző vírustörzsekhez tartozó vírusok okozzák, a leggyakoribb az orrnyálkahártya gyulladásáért felelős rhinovírus és az RSV (respiratorikus szinciciális vírus).

A kórokozók leginkább cseppfertőzéssel, vagyis beszéd, tüsszentés vagy köhögés útján a levegőbe kerülve terjednek emberről emberre, de kézfogással, esetleg a beteg által érintett tárgyak közös használata révén is továbbadhatók. Ebből kiindulva tehát a leghatékonyabb valójában az lenne, ha egyáltalán nem kerülnénk kapcsolatba más emberekkel, nullára csökkentve ezzel az esetleges megfertőződés veszélyét. Ez persze nemcsak bizarr ötlet, hanem a gyakorlatban is kivitelezhetetlen.

A bezárkózás helyett próbáljunk meg minél jobban odafigyelni a higiéniás szabályok betartására, például a gyakori kézmosásra, valamint igyekezzünk megerősíteni az immunrendszerünket. Minél egészségesebb ugyanis az immunrendszerünk, annál könnyebben tudja kivédeni a kórokozók támadásait. Iktassunk be minél több zöldséget és gyümölcsöt az étrendünkbe, mozogjunk rendszeresen a friss levegőn, és ügyeljünk a megfelelő mennyiségű és minőségű alvásra.

Enyhítsük az orrdugulást, és védjük az orrnyálkahártyát!

A nátha leggyakoribb tünete a tüsszögés, az orrfolyás és az orrdugulás Ez utóbbi talán a legbosszantóbb és legkellemetlenebb, ami a legegyszerűbb nappali aktivitásainkra és az éjszakai pihenésünkre is rányomhatja a bélyegét. Ilyenkor gyakran nyúlunk a patikákban kapható, kémiai úton ható orrcseppekhez és orrspray-khez, amelyek az orrdugulást ugyan gyorsan és hatékonyan képesek megszüntetni, hosszú távon azonban kiszáríthatják az orrnyálkahártyát. Sőt, ezen szerek esetében a függőség kialakulásának kockázatával is számolni kell, ha valaki nem az előírásoknak megfelelő ideig alkalmazza azokat.

A kémiai orrsprayekkel szemben a vény nélkül kapható Reventil orrspray szelíden, az orrnyálkahártya károsítása és a hozzászokás kialakulásának veszélye nélkül jelenthet segítséget a problémánkra, enyhíti az orrdugulást és az orrfolyást. Emellett a Reventil orrspray különleges összetevőjének, a 100%-ban természetes eredetű ectoinnak köszönhetően csökkenti az orrnyálkahártya gyulladását, és elősegíti annak regenerációját. A Reventil orrspray tartósítószer-mentes és gyermekek számára is alkalmazható.

Ectoin – az egysejtűek titkos fegyvere

Az ectoin egy kis molekulájú aminosav-származék. 1985-ben fedezték fel a Wadi el-Natrun sivatagban. Felfedezése előtt a tudósok arra voltak kíváncsiak, hogyan képesek bizonyos egysejtűek túlélni a dermesztő hideget és a sivatagi forróságot egyaránt. Kiderítették, hogy ezeket az élőlényeket egy speciális molekula, az ectoin védi. Az ectoin megköti a vizet, ezáltal védőburkot képez, és óvja a sejtfelszínt a kiszáradástól, illetve sérülés esetén részt vesz a sejtregenerációban.

Számos kutatást és vizsgálatot követően kiemelkedő sejtvédő tulajdonságai miatt napjainkra az ectoint orvostechnikai eszközökben, illetve egyéb, gyógyászatra és egészségmegőrzésre szánt készítményben, valamint a szépségiparban is gyakran használják.

A bőrápolásban is kiválóan teljesít: véd a környezeti ártalmaktól, mint a szennyeződések, UVA okozta öregedési folyamatok, kék és látható fény. Ezen kívül jelentős hidratáló és védőréteg-erősítő, valamint nyugtató és gyulladáscsökkentő szerepe is van. Néhány tanulmány szerint anti-aging hatása is van.

Hogyan nyerik ki?

Természetes úton, a Holland Antillákról származó Halomonas elongata baktériumból nyerik ki (amely egy extrém sótoleráns baktériumfaj).