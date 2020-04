Így csökkenthető gyorsan a vérnyomás

A magas vérnyomás tünetei közé tartozik a fejfájás, a fáradtság, a rendszertelen szívverés és a mellkasifájdalomis. A vérnyomásemelkedést okozhatja többek között stressz, alváshiány és elhízás. Előfordul azonban, hogy egy teljesen egészséges embernek is magas a vérnyomása. Ilyenkor nem ajánlott egyből gyógyszerhez nyúlni, van más megoldás is.

Segíthet az akupresszúra

A GB 20 nevű akupresszúrás pontokat nagyon hatásosnak tartják amagas vérnyomáscsökkentésében. Ezek a pontok a koponyánk és a gerincünk találkozásánál helyezkednek el, mindkét oldalon. Gyakoroljunk rájuk egyszerre stabil, közepes erejű nyomást a hüvelykujjainkkal - egy-két percen belül enyhíteni fogja a vérnyomásemelkedés miatti fejfájást.

Sokszor mérés nélkül is észrevehetjük, hogy felment a vérnyomásunk (Fotó: 123rf)

Légzőgyakorlattal a megnyugvásért

Az is sokat segíthet, ha a bal orrlyukunkon át lélegzünk, és mélyen beszívjuk a levegőt a hasunkba, mivel ez segít ellazítani az ereket, és csökkenti a stresszhormon termelődését. Üljünk le egy nyugodt, csendes helyen, és vegyünk fel kényelmes pózt úgy, hogy hátunk legyen megtámasztva! Bal kezünket helyezzük a hasunkra, jobb hülvelykujjunkkal pedig fogjuk be a jobb orrlyukunkat! Vegyünk egy mély lélegzetet a bal orrlyukunkon át, tartsuk bent egy kicsit, majd fújjuk ki! Lélegezzünk ezen a módon 3-5 percig!

Ellazulás zenével

Az is remekül működhet, ha klasszikus zenét hallgatunk. Emellett kutatások szerint a kelta és az indiai zene is megfelel a célnak, főleg, ha légzésgyakorlattal vagy meditációval kombináljuk. Ezek a zenék nyugtató hatással vannak a szervezetre, mivel csökkentik a kortizol nevű stresszhormon termelődését. A vérnyomás csökkentésére olyan zene a legmegfelelőbb, amely viszonylag monoton - tehát ritkán változik a hangereje és a ritmikája -, instrumentális - tehát nem nem énekelnek benne -, és egyes részei időközönként megismétlődnek.

Fontos a folyadékpótlás is

Bizonyos esetekben a vérnyomás megemelkedését folyadékhiány okozza. A dehidratált szervezetben ugyanis a vér besűrűsödik, így keringetése nagyobb nyomást gyakorol az erekre. Ha úgy érezzük, hogy megemelkedett a vérnyomásunk, akkor először igyunk meg egy vagy két pohár vizet, mert már ennyitől is jobban lehetünk: ha hígabb lesz a vérünk, csökken az erekre gyakorolt nyomás is.

Egészséges relaxáció

Jót tesz még az úgynevezett savasana pózban végzett relaxálás is. Ehhez feküdjünk a hátunkra, és próbáljunk meg minden egyes izmot ellazítani a testünkben. 10-15 percig maradjunk így. Ez nem csak a vérnyomásunkra, hanem az idegrendszerünkre is jó hatással van. Kipróbálhatjuk még azt is, hogy meleg vízbe áztatjuk a lábunkat 10-15 percre. A hő hatására a vér a fejünkből a lábainkba áramlik, ez pedig segít helyreállítani a vérnyomást.

Forrás: brightside.me