Mennyire vagyunk nyitottak az egészségbiztosítások felé?

Schaub Erika: Az elmúlt években nagyon megnőtt a magánegészségügyi ellátások, és így a magán egészségbiztosítás iránti igény is, egyre népszerűbbek ezek az opciók. Főleg azért, mert most már lehetőség van arra, hogy az ügyfél a saját igényei és anyagi helyzete szerint válassza ki a számára legmegfelelőbb biztosítási csomagot.

Schaub Erika. Fotó: Generali

Miért érdemes előre bebiztosítani egy-egy váratlan eseményt?

Schaub Erika: Ha egy betegség vagy baleset miatt a magánellátáshoz fordulunk segítségért, ennek kiadásait jóval egyszerűbb előre bebiztosítani, mint vizsgálatonként fizetni. Egy adott havi összegért cserébe ugyanis a biztosító gondoskodik arról, hogy egy vele szerződött intézményben ellássák az ügyfelet orvosilag indokolt esetben. Ilyenkor egy esetleg drágább vizsgálat vagy beavatkozás költsége sem ér anyagilag váratlanul minket, hiszen a biztosítási díjak megfizetésével előre gondoskodtunk erről.

Milyen szakterületen vehetünk igénybe magánegészségügyi ellátást?

Schaub Erika: Tulajdonképpen a szervtranszplantáción, onkológiai kezeléseken és egy-két összetettebb beavatkozáson kívül már gyakorlatilag minden szakterületen lehetőség van ezt választani.

Hol és milyen magánegészségügyi ellátóhelyet igénybe veheti, aki önöknél köt biztosítást?

Schaub Erika: Országosan több száz hazai magánklinikával, illetve szolgáltatóval állunk szerződésben.

Milyen szolgáltatásokat tartalmaz egy-egy biztosítási csomag?

Schaub Erika: Általánosságban elmondható, hogy a magasabb díjhoz több és komplexebb szolgáltatások tartoznak. A járóbeteg-szakrendelések mellett már labor- és diagnosztikai vizsgálatokat (például röntgen, CT, MR, ultrahang), egynapos sebészeti beavatkozásokat, sőt akár komolyabb műtéteket vagy rehabilitációs ellátást is fedez a biztosítás. Míg az alapcsomagban a sokszor előforduló vizsgálatokszerepelnek, a legnagyobb csomagba már például egy PET CT is belefér. Hogy pontosan milyen ellátásokra jogosult az ügyfél, ezt is meg lehet választani a különböző csomagokkal, nyilván a biztosított egészségi állapota, alapbetegségei figyelembevételével. Mindezek mellett a nagyobb csomagok már a különféle egészségügyi szűréseket is állják. Mivel magánszemélyek és cégek számára is kínálunk különféle csomagokat, ez mindenképp fontos lehetőség. A korai diagnózis ugyanis általában gyorsabb és eredményesebb gyógyulást tesz lehetővé, ez pedig nem csak az érintettnek, hanem a munkaadónak is fontos szempont. Az ugyanis egy cégnek se kedvez, ha a munkavállaló hosszú időre kiesik a munkából.

Hogyan döntheti el valaki, hogy melyik egészségbiztosítási csomagot válassza?

Schaub Erika: Tanácsadóink segítségével felmérjük az ügyfél igényeit, illetve megkérdezzük, mitől tart legjobban, és mindezek fényében együtt átnézzük, hogy melyik csomag jelentene neki megfelelő biztosítási védelmet.

Komolyabb betegség esetén köthet valaki biztosítást?

Schaub Erika: Fontos tudni, hogy a biztosítás a váratlanul bekövetkező eseményekben nyújt szolgáltatást, nem a már meglévő betegségek esetén. Ha például valaki komoly térdproblémával küzd, akkor nem választhat olyan biztosítást, amely majd kifejezetten a térdműtétét fogja finanszírozni. Mindenkinek érdemes azonban végig beszélnie a tanácsadóinkkal a lehetőségeket, mert annyi csomagunk van, hogy biztosan találunk számára is megfelelőt. Az esetek többségében egy már kialakult betegség sem jelenti feltétlenül azt, hogy az érintett nem köthet biztosítást, maximum más feltételekkel, például magasabb díjon tudjuk biztosítani. Ha ez nem opció, megoldás lehet még, hogy szűkebb csomagot ajánlunk neki, vagy adott betegséggel kapcsolatos kezelések költségeit nem téríti a biztosító.

Annak is javasolja a szerződéskötést, aki kicsattan az egészségtől?

Schaub Erika: Én kifejezetten javaslom nekik is, hiszen mindenkinek el kell mennie időnként orvoshoz, ha másért nem, a szűrővizsgálatokat elvégeztetni. Bárkivel történhet kisebb-nagyobb baleset is, és sajnos a betegségeket sem tudjuk teljesen elkerülni. Akinek nincs komolyabb problémája, egy egészségbiztosítással fel tud készülni arra, hogy ne is legyen, vagy ha mégis megtörténik, azt minél hamarabb kezeltetni tudja. Az öngondoskodás az egyik legjobb befektetés.