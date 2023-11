Az RSV a leggyakoribb alsó légúti fertőzést kiváltó kórokozó csecsemőknél 6 hónapos korig, mely egészséges, érett csecsemőknél is kórházi ellátást igénylő állapotokat idézhet elő. (1,2)

A felső légúti betegségek komoly kockázatot jelenthetnek, különösen a kisgyerekek és az újszülöttek számára. 6 hónapos kor alatt a csecsemőket leggyakrabban az RSV (légúti óriássejtes vírus) által okozott fertőzés érinti, mely egészséges, érett újszülötteknél is kórházi ellátást igénylő állapotokat idézhet elő.(1,2)

Rizikócsoportok, ahol nagyobb lehet a súlyos betegség kialakulásának kockázata (1, 3, 4)

Egy éves kor alatti csecsemők, ezen belül is kifejezetten a 6 hónaposnál fiatalabb csecsemők. Különösen kiemelendőek: koraszülöttek, krónikus tüdőbetegségben szenvedő vagy veleszületett szívfejlődési rendellenességgel élő 2 éves kor alatti kisgyermekek, immunsérültek, ideg- és izomrendszeri rendellenességgel élő gyermekek, akiknél a légutak tisztulása akadályozott.

Tünetek megjelenése, amikor érdemes RSV okozta megbetegedésre gondolni (1, 2, 4, 5)

A betegség jellemzően orrfolyással, csökkent étvággyal, köhögéssel, tüsszentéssel, lázzal, zihálással és nehézlégzéssel jár, melyek fokozatosan jelenhetnek meg a betegség során. Az újszülötteknél vagy néhány hónapos csecsemőnél azonban lehet csupán egyetlen tünet, például a nyugtalanság, sírósság, csökkent aktivitás vagy légzési nehézségek.

Hogyan terjedhet az RSV? (1,2,6)

Cseppfertőzéssel, a fertőzött személyek köhögéssel és tüsszentéssel adhatják tovább. Szennyezett felületek érintésével. A vírus a felületeken hosszan életképes maradhat: ruhán akár 2 óráig, bútorokon akár 7 órán keresztül, míg bőrfelületen akár 30 percig.

Általános szabályok, melyek segíthetnek az RSV okozta megbetegedést megelőzni (3,7)

Vannak általános szabályok, melyek segíthetnek az RSV okozta megbetegedést megelőzni.



Alapos kézmosással, fertőzött személyekkel való szoros testi kontaktus kerülésével, közös eszközök (mint pohár vagy törülköző) használatának mellőzésével, zsebkendő használatával és a mindennapi használati eszközeink, valamint a felületek rendszeres fertőtlenítésével elkerülhető a fertőzés.



Ezen kívül specifikus védettség is kialakítható anyai védőoltással várandósság alatt, amely segíthet az RSV okozta megbetegedéseket megelőzni csecsemőknél, a születés pillanatától 6 hónapos korig.(7)

Jó tudni:

A légúti óriássejtes vírus (RSV) cseppfertőzéssel vagy szennyezett felületek érintésével terjedhet.(1,2,6)

6 hónapos kor alatt a csecsemőket leggyakrabban az RSV (légúti óriássejtes vírus) által okozott fertőzés érinti, mely egészséges, érett újszülötteknél is kórházi ellátást igénylő állapotokat idézhet elő.(1,2)

Az újszülött vagy néhány hónapos csecsemőnél azonban egyetlen tünet lehet a nyugtalanság, sírósság, csökkent aktivitás vagy légzési nehézségek.(5)

A védőoltások segíthetnek a megelőzésben, melyekkel kapcsolatban kezelőorvosuknál tájékozódhatnak.(7)

*RSV: Légúti óriássejtes vírus (Respiratory Syncytial Virus)

