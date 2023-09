Bajt jelez, ha gyakran kifulladsz a pollenszezonban

A pollenallergia, így a parlagfű-allergia is szénanáthás tüneteket okoz. Amint az allergén növény pollenjei megjelennek a levegőben, az allergiás személynél olyan tünetek jelentkeznek, mint a tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás, szem-, orr- és torokviszketés. Dr. Tárnok Ildikó tüdőgyógyász, allergológus, a Tüdőközpont orvosa elmondta, a légúti allergia ellen tüneti kezelést lehet alkalmazni: antihisztamin és allergia elleni orrspray kombinációjával rendszerint megszűnnek a panaszok.

A köhögés, nehézlégzés asztma tünete lehet légúti allergiásoknál. Fotó: Getty Images

Az allergiás asztma jelei

A légúti allergiával élők körében megközelítőleg 30 százalék azok aránya, akik asztmás tüneteket is tapasztalnak. Ilyen esetben az allergiás gyulladás jelei már nemcsak az orrnyálkahártyán jelennek meg, hanem az alsóbb légutakban is. Tünetként asztmára utalhat:

a visszatérő és elhúzódó köhögés, köhögési rohamok;

éjszaka, hajnalban jelentkező köhögés;

megfázás után tartósan megmaradó köhögés, nehézlégzés;

indokolatlan fáradékonyság, csökkent terhelhetőség;

terhelésre, nevetés, sírás, sport vagy lépcsőzés során jelentkező köhögési roham, nehézlégzés;

kilégzés során jelentkező sípoló hang.

Ezért fontos az orvosi segítség

Az asztma nem gyógyítható, de megfelelő gyógyszerekkel kezelhető krónikus betegség. A kezeléssel tünetmentességet lehet elérni, ennek hiányában azonban az asztma rontja az életminőséget: egyre súlyosbodó panaszok jelentkezhetnek, akár kórházi ellátást is igénylő roham is felléphet. Ha a szénanátha mellett asztma is megjelent, a két betegséget együtt kell kezelni, allergia elleni és asztma elleni gyógyszereket is szedni kell.

Enyhe vagy középsúlyos asztma esetén az orvos javasolhat allergén immunterápiás kezelést, amelynek segítségével az allergiás tüneteket – a 3-5 éves terápiát követően – tartósan, akár 10-12 évre meg lehet szüntetni. Az allergén immunterápiás kezelésben részt vevők általában már az első évben jelentős javulásról számolnak be. Allergiás tüneteik csökkennek, ezzel együtt pedig jelentősen csökken a tüneti készítmények iránti igény is. Kevesebb orrspray-t és egyéb allergia elleni gyógyszert használnak, életminőségük is javul. Dr. Tárnok Ildikó elmondta, a tapasztalatok szerint nemcsak a szénanáthás tünetek, de az asztmás panaszok is jelentősen javulnak. A betegeknél, a kezelőorvossal egyeztetve, az asztmagyógyszereket is csökkenteni lehet, enyhe asztma esetén akár el is hagyható a megelőző kezelés.