Az allergia egy túlzott immunválasz olyan anyagokra, melyek egyébként ártalmatlanok a szervezetre. A leggyakoribb allergének:

pollen

állatszőr



háziporatka



gombaspóra



élelmiszer



A panaszok megjelenési időtartama alapján az allergia lehet szezonális (a tünetek kevesebb mint 4 napon át észlelhetők egy héten, vagy kevesebb mint 4 héten keresztül) vagy ún. perzisztáló, azaz hosszan fennálló (a tünetek több mint négy napon át észlelhetők egy héten, vagy több mint 4 hétig fennállnak).

KEZELÉS NÉLKÜL A LÉGÚTI ALLERGIÁS TÜNETEK NEM MÚLNAK EL. FOTÓ: GETTY IMAGES

A panaszok súlyossága szerint az allergia lehet:

enyhe, ha a betegség nem zavarja az egyént a napi aktivitásban, munkában/tanulásban, az éjszakai alvásban

közepesen súlyos/súlyos, ha a fenti, mindennapi tevékenységek közül akár egy vagy több, nehezített vagy akadályozott.



Előrejelzések szerint világszinten, így Magyarországon is egyre nő az allergiás betegek száma. Nehéz megmondani, hogy hány allergiás beteg él ma Magyarországon, de becslések szerint valószínűleg mára jóval túllépte a 2 millió főt.

Allergiás tünetek típusai

Az allergia tünetei az allergén típusától és az allergiás reakció súlyosságától függenek. A bosszantóktól egészen az életveszélyesig terjedhetnek. A szénanátha az egyik leggyakoribb allergiás tünet, ami a megfázáshoz hasonló tüneteket okoz:

szemviszketés

orrviszketés



kaparó torok



orrfolyás



orrdugulás



hallójárat viszketés



fáradékonyság



Az ételallergia tünetei rendszerint a gyomor- és bélrendszer területén jelentkeznek. A leggyakoribb panaszok:

hasfájás

hasmenés



hányás



puffadás



csalánkiütés



Az allergiás reakció legsúlyosabb formája az anafilaxia akár életveszélyes is lehet. Elsősorban étel-, méh- darázs és gyógyszerallergia következtében léphet fel, de előfordulhat akár keresztallergia miatt is.

Az anafilaxia tünetei

az ajkak, a száj vagy az arc duzzanata

duzzadt nyelv vagy torok



zihálás és légzési nehézség



hányinger, hányás



sápadtság, verejtékezés, vérnyomáscsökkenés



szédülés vagy ájulás



Allergiát okozhatnak még a fémek, a latex vagy kozmetikumok összetevői is. Ilyen esetben rendszerint bőrtünetek, ekcéma, csalánkiütés vagy az érintett területen intenzív bőrszárazság, kirepedezett bőr, bőrpír, viszketés jelentkezhet.

Mit tehetünk?

Kezelés nélkül a légúti allergiás tünetek nem múlnak el, épp ellenkezőleg, idővel újabb allergiák alakulnak ki, szövődményként pedig asztma is kialakulhat. A krónikus orrnyálkahártya-gyulladás miatt fogékonyabbak lehetünk a betegségekre is. Az allergológus személyre szabott kezelést állít össze, hosszú távon is biztonsággal használható készítményekkel, amelyekkel az allergiás tüneteket lehet kezelni és a szövődményeket megelőzni.

Könnyedén az allergia tünetei ellen, álmosító hatás nélkül!

A Lordestin® Akut egy modern, úgynevezett új második generációs allergiaellenes gyógyszer, ami recept nélkül kapható.

A Lordestin® Akut már 1 órán belül csillapítja a szezonális, illetve egész éven át tartó allergiás nátha tüneteit, úgy mint: tüsszögés, orrfolyás vagy orrdugulás, orrviszketés, szájpad és szem viszketése, kötőhártya vérbősége, könnyezés. Csalánkiütés tüneteire, például viszketésre és bőrkiütésre is remek megoldást jelent. Napi 1 szem elegendő az allergiás tünetek enyhítésére, 24 órán keresztül hat, ezzel is támogatva az egész napos jó közérzetet és a pihentető alvást. Sok más, allergia elleni készítménnyel szemben a Lordestin® Akut nem álmosít, így a mindennapi tevékenységek, mint a munka, a tanulás, vagy akár a gépjárművezetés stb. zavartanul végezhető. Étkezéstől függetlenül, bármikor bevehető, ráadásul laktózmentes!