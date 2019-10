A legfontosabb feladat, hogy a számítógépeslátás-szindróma (computer vision syndrome - CVS) elkerülése érdekében a monitor előtti munkavégzés során óránként tartsunk tíz perc szünetet, a hosszas monitornézés ugyanis fárasztja a szemünket, ráadásul a képernyőt bámulva a szükségesnél kevesebbet pislogunk, ami a szem kiszáradását okozhatja. A kontaktlencsét viselőknek, vagy azoknak, akiknek emiatt szélsőséges módon kiszárad a szeme, ajánlott műkönnyet használni a PC-s munka során.

Hogyan válasszuk ki a legjobb monitort?

Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy már a vásárláskor megfelelő képernyőt válasszunk magunknak. Ma már eleve csak LCD- (esetleg OLED) monitorokat árulnak, ezek kevésbé vibrálnak a régi képcsöves típusoknál, bár az LCD-s típusoknál sokszor a folyadékkristályréteg háttérvilágítás felvillanásának időtartamát változtatva szabályozzák a képernyő világosságát. Ez persze vibrálást eredményez. Ezt elkerülendő, ajánlott a PWM (más néven impulzus moduláció) nevű háttérvilágítás-szabályozási technológiát alkalmazó monitort választani, amely vibrálásmentes.

Az OLED esetén nincs ez a probléma, de az ilyen monitorok egyáltalán nem elterjedtek, mert drágák. Ha irodai munkára és nem játékra keresünk monitort, az IPV képernyőpanellel szerelt típusok jó választásnak bizonyulhatnak, ezeknek a színei akkor sem torzulnak, ha nem teljesen szemből nézzük őket. Fontos lehet, hogy ha nagyon világos szobában használja majd a monitort vagy egy új laptopot, akkor oda inkább a matt felületű képernyő ideális, mert a fényes típusok túlságosan tükröződnek.

Így állíthatja a betűméretet Windows 10 alatt Ha Windows 10-et használ, az egér jobb gombjával kell klikkelnie az Asztalon, a felnyíló menüben pedig válassza a Képernyőbeállításokat! Ezen a menün belül a Speciális méretezési beállításokra kell menni, ahol százalékos értéket megadva növelhetjük az alapnak számító 100 százalékhoz képest a rendszer betűmétereit. Hasznos továbbá, ha a monitor nem fix, hanem fordítható, állítható magasságú talppal rendelkezik, így mindig könnyen a számunkra optimális helyzetbe állíthatjuk. Mivel egy ilyen talp bonyolultabb, ezért általában a vételárat is növeli.

Ma már eléggé lementek az árak, jó áron lehet nagy, 24 colos képernyőt is vásárolni, ami azért jó, mert egy ilyenen a rövidlátók is sokkal komfortosabban tudnak dolgozni. Full-HD-nál (1920x1080 pixel) kisebb felbontású monitort ma már ne vásároljunk. Tökéletesen olvasható, remek képe van a 4K felbontású ultra-HD monitoroknak (3840x2160 pixel), viszont ezeknek még nem mindig teljesen kiforrott a támogatása - vásárlás előtt érdemes tesztelni a boltban, hogy az adott felbontás és képernyőméret mellett könnyen tudjuk-e olvasni a betűket rajta.

Az ilyen óriási felbontású, de kis képátlójú monitorok esetében ugyanis előfordulhat, hogy a betűk hangyányiak, és ezt nem mindig lehet tökéletesen ellensúlyozni az operációs rendszerben. A régi, túl kis felbontású monitorokon pedig az olvashatóság lehet rosszabb, mert a betűk kevesebb képpontból állnak össze.

És hogyan állítsuk be a monitort?

A szövegek, ábrák jó olvashatósága nagyon fontos - így kevésbé fárad a szemünk. A mai monitorok viszont csak eredeti felbontásukban nyújtanak éles képet, így ha például a 4K-s monitort kisebb felbontásra állítjuk, hogy nagyobbak legyenek a betűk, nem lesz teljesen éles a kép. Ha Windows 10-et használ, a Start menüben gépelje be: Cleartype szöveg beállítása. A megnyíló menüben pontról pontra kiválaszthatja, hogy melyik megjelenítési módban a leginkább olvashatók az ön számára a betűk: például a vastagabban vagy a vékonyabban szedett karaktereket preferálja.

"Nincs semmiféle bizonyíték arra, hogy a számítógép képernyője előtt végzett munka bármilyen károsodást okozna a látórendszerben. - állítja legalábbis a WHO, az ENSZ Egészségügyi Világszervezete. A számítógép és a szem.

Monitorszemüveg viselése is segíthet kímélni a szemünket: a kifejezetten számítógép-használatra szánt okulárékat dioptriás kivitelben is lehet készíttetni, ezek speciális bevonatuk révén általában növelik a kontrasztot (bár ezt a monitor beállításaiban mi is megtehetjük), és tükröződésmentes bevonattal is el vannak látva. Léteznek a kék fényt csökkentő kivitelű szemüvegek is, az utóbbi években ugyanis felmerült, hogy a képernyők által kibocsátott fény kék tartománya fárasztja a szemet, más kutatások szerint pedig az esti alvást zavarja meg.

Szerencsére a Windows 10 már kínál kékfény-csökkentő módot, amelyet a Start menüben az Éjszakai fény parancs megadásával indíthatunk el. Ebben beállítható, hogy esténként (vagy akár egész nap), a monitor fénye ne hűvös, kékes, hanem melegebb árnyalatú legyen.