13 dolog, amit a szem elárul az egészségről

Szinte minden ember megtapasztalja élete során az árpát, amely nem más, mint a szemhéjszél mirigyeinek gyulladása. Bár látványra ijesztő a borsónyi vörös duzzanat, és elég fájdalmas is lehet, aggódni nem kell miatta: a látóképességet nem érinti, és némi meleg hatására legtöbbször magától kifakad. Gyerekeknél különösen gyakran előfordul, főleg megfázások után, amikor legyengült az immunrendszer.

Felnőttkorban is többször visszatérhet, ilyenkor érdemes egy nagyobb kivizsgálást kérni, mert előfordulhat, hogy autoimmun betegség vagy cukorbetegség áll a hátterében. Aggódni azonban csak akkor kell, ha az árpa mindig ugyanazon a helyen jelenik meg, és már a szempillák is elkezdenek kihullani körülötte - ilyenkor előfordulhat, hogy tumor okozza a folyamatos gyulladást.

2. Szemszárazság

Szinte népbetegségnek számít, mióta minden háztartásban van legalább egy tévé vagy okostelefon, amit bámulni lehet. Szinte hipnotikus ereje miatt sokan még pislogni is elfelejtenek, ami pedig nagyon fontos lenne a szem egészségének szempontjából. A tartósítószermentes műkönny enyhülést hozhat, de érdemes annak is utánanézni, nem bizonyos gyógyszerek (altatók, fájdalomcsillapítók) mellékhatásaként jelentkezik-e a panasz.

Ha a szem mellett a száj is szárazabb, nehezebb a rágás, nyelés, esetleg reumás tünetek is jelentkeznek, érdemes egy autoimmun betegségre, az úgynevezett Sjögren szindrómára gyanakodni, amely leginkább 40 fölötti nőknél jellemző, és a könny- és nyálmirigyek krónikus gyulladásával, majd pusztulásával jár.

3. Vérfolt a szemben

Ijesztőnek tűnhet a szem felszínén megjelenő vérfolt, különösen akkor, ha az ember nem emlékszik rá, hogyan ütötte be vagy dörzsölte meg. De ahhoz, hogy egy kis ér megpattanjon, nem kell feltétlenül mechanikai ráhatás - akár egy nagyobb erőlködés, hasprés, köhögés, hányás is okozhatja a szemben lévő finom kis erek elszakadását. Ha nem fájdalmas és nem zavarja a látást, nem kell miatta aggódni, mert körülbelül két hét alatt magától is felszívódik. Ám ha gyakran visszatér ez a gond, érdemes megemlíteni a háziorvosnak: előfordulhat, hogy cukorbetegség vagy magas vérnyomás miatt gyengültek el az érfalak, esetleg véralvadási zavar van a háttérben.

4. Sápadt alsó szemhéj

Az orvos a vizsgálat részeként szinte mindig lehúzza a páciens alsó szemhéját, mert annak belsejéből sok dolgot lehet kiolvasni. Az egészséges szervezetben rózsaszínű, gyulladás esetén piros - ám ha feltűnően sápadt, akkor az vashiányos vérszegénységre utal. Mivel a vérszegénység lassan alakul ki és nem jár feltűnő panaszokkal, a szemhéj sápadtsága gyakran az első jel, melyből kiolvasható a probléma. A többi tünet nem ilyen egyértelmű, de ha fáradékonyság, ingerlékenység, fejfájás, gyakoriszédülésis jelentkezik, érdemes beutalót kérni vérvételre.

5. Viszketés, duzzadt, vörös szem

Leggyakrabban allergia áll háttérben, de nem csak por, állatszőr vagy pollen okozhat gondot: ritkán gondolnak rá az emberek, de gyakori a szemfesték-allergia. Sajnos az semmit sem jelent, ha korábban nem okozott gondot a termék, felbontás után 6-12 hónappal ugyanis még a por alapúnak is lejár a szavatossága. Érdemes ezért újat venni belőle, akkor is, ha még van benne.

6. Előredülledő szem

Mi a Basedow-kór? A Basedow-kór az autoimmun pajzsmirigy-túlműködés leggyakoribb formája. A pajzsmirigyben termelődő tiroxin (T4) és trijód-tironin (T3) hormonok fokozzák az alapanyagcserét, serkentik a növekedést, jelentős hatást fejtenek ki a szívre, az izmokra és az idegrendszerre, illetve a szervezet fehérje-, cukor- és ionforgalmára. A pajzsmirigyhormonok termelődéséhez nélkülözhetetlen a jód kellő mennyiségű bevitele. Túltermelődésük esetén azanyagcseretúlságosan felgyorsul, ennek következményei a Basedow-kór tünetei is, amiről a linkre kattintva olvashat bővebben.

A szem kidülledése lassú változás, elsősorban fényképeken vehetjük észre, hogy valami nem stimmel. Normál esetben ugyanis a szem fehérjéje csak az írisz két oldalán látszik. Ha azonban afehérjemár három oldalon látható, tehát az írisz teteje és a szemhéj közötti rész is, akkor érdemes megemlíteni az orvosnak. (Kivéve, ha ez genetikai eredetű, tehát gyerekkor óta fennálló állapot.) Ha homályos látással, szemszárazsággal, nyugtalansággal, fáradtsággal, növekvő étvággyal, reszketéssel, remegéssel jár együtt, akkor a tünetek a Graves-Basedow kórra utalnak, amely apajzsmirigytúlzott aktivitásával kísért autoimmun betegség.

7. Különböző színű szemek

Ritka, de létező dolog a heterokrómi, azaz amikor valakinek különböző színű a két szeme. Annak, aki együtt született ezzel a különleges tulajdonsággal, nem kell aggódnia. Más a helyzet azonban, ha hirtelen megváltozik az egyik szem színe. Gyulladás, sérülés, bevérzés is okozhatja, de előfordulhat, hogy szemben növő tumor okozza ezt a furcsa tünetet. Ez lehet rosszindulatú melanoma vagy egy genetikai betegség, a neurofibromatózis, amely kamaszkorban jelenik meg és jellemzője, hogy a testben folyamatosan apró (bár jóindulatú) csomók alakulnak ki.

8. Állandóan lecsukódó szemek

A szemhéj időskori elváltozása, a szemhéj bőrének megnyúlása természetes folyamat. Amennyiben ez már zavaró, sebészeti beavatkozással segíteni lehet rajta. De van egy ritka, izomgyengeséggel járó autoimmun betegség, a Myastenia gravis, melynek első tünetei közé tartozik, hogy a beteg fizikailag képtelen nyitva tartani a szemét. Nem azért, mert álmos, fáradt, hanem szó szerint lecsukódik a szeme, bármit is csinál. Furcsán hangzik, de érdemes megemlíteni az orvosnak, különösen, ha együtt jár némi hirtelen jelentkező ügyetlenséggel is, amit az izmok tónusának hirtelen vesztése okoz. Bár a betegség nehezen diagnosztizálható, de jól kezelhető, ezért nagyon fontos felismerni és tenni ellene.

9. Dagadt, véres szemek

Ha valaki nap-nap után fájós, dagadt szemmel ébred, zavarja a fény, pedig eleget aludt és nem bulizott előző éjszaka, akkor érdemes szemorvoshoz fordulnia. Tünetei utalhatnak többek között krónikus kötőhártya-gyulladásra, szemszárazságra, de akár szivárványhártya-gyulladásra is. Utóbbi viszonylag ritka betegség ugyan, de kezelés nélkül vaksághoz is vezethet, ezért érdemes foglalkozni vele. Ráadásul nemcsak a szemmel van gond ebben az esetben, hanem a szervezetben megbújó általános gyulladással is, amely a tüneteket okozza. Az okok között ott lehet a sokízületi gyulladás, a pikkelysömör, a toxoplazmózis, a Crohn-betegség, de akár olyan nemi betegségek is, mint a szifilisz vagy a gonorrhea.

10. Fehér gyűrű az írisz körül

Ahogy a haj őszül, sok embernél a szem is "szürkülni" kezd, és ahogy telnek az évek, fehér gyűrű jelenik meg a szem színes része körül. Ez az ártalmatlan jelenség gyakran egyszerűen a korral jár, de gyakoribb azoknál, akiknek túl magas a koleszterinszintjük. Mivel ez az állapot fokozza a szív- és érrendszeri problémák előfordulásának kockázatát, érdemes megemlíteni az orvosnak és kivizsgáltatni.

11. Villámok és fények

Az úgynevezett optikai migrén látászavarokkal jár együtt. Ilyenkor villanások, mozgó vonalak, pontok, fehér foltok jelennek meg a látótérben, és olyan érzés, mintha egy törött ablakon néznénk át. Az optikai migrén gyakran fejfájásba vagy hányásba torkollik, de akár beszédzavar, izomgyengeség is előfordulhat. Az oka az agy vérkeringésének változása. Ha rendszeres, akkor érdemes kideríteni, hogy mi hozza elő: csoki, kávé, alkohol, néha a stressz. Mivel a retinasérülés, -leválás is hasonló panaszokkal járhat, érdemes szemészhez fordulni és kizárni az ideghártya-károsodását.

12. Szimmetrikus sárga foltok a szemhéjakon

Ezek a jellegzetes zsírcsomók akkor jelenhetnek meg, ha valakinek túl magas a koleszterinszintje. Mivel fájdalommal nem jár és a látást sem zavarja, sokan nem foglalkoznak vele, pedig érdemes lenne, mert a szervezet zsíranyagcsere-zavarára utalhat. Érdemes ellenőrizni a vér koleszterinszintjét. Megoldása sebészeti eltávolítás, mely után érdemes diétát tartani, hogy a kiújulás esélye csökkenjen.

13. Kettőslátás

Ha valaki túl sok alkoholt fogyaszt, előfordul, hogy duplán látja a dolgokat, Amennyiben viszont ez teljesen józan állapotban következik be, gyakran hirtelen, akkor érdemes azonnal orvoshoz fordulni, mert a jelenség legvalószínűbb oka az agy vérellátásának megváltozása: érszűkület, kisebb vérrög, érrepedés, vérzés, de akár a stroke első tünete is lehet. Bár a stroke tünetei között inkább a féloldali zsibbadás, fejfájás, járásképtelenség, beszédzavar a jellemző, okozhat szemészeti tüneteket is, amik az egyik szem látásának hirtelen, fájdalommentesen bekövetkező, teljes vagy részleges elveszítésével vagy akár kettőslátással járnak. Ilyenkor az azonnali orvosi segítség szó szerint életet menthet.

Dr. Béres Melinda szemész-szakorvos