Mégsem korlátozzák a betegek laborvizsgálatait

Visszavonta az a magánszolgáltató a háziorvosok laborvizsgálat igénylő korlátozását, amely az országban számos helyen lát el közfinanszírozott laboratóriumi szolgáltatást - írta Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő a 444 cikkében.

Mégsem takarékoskodnak a vizsgálatokon

A szakértő július 10-én írt arról, hogy takarákossági célból korlátozásokat vezetnek be a háziorvosok által kérhető laborvizsgálatok terén. Akkor a hír szerint több Pest megyei háziorvos is levelet kapott arról, hogy a jövőben a háziorvosok legfeljebb 15 laborparamétert kérhetnek egy-egy alkalommal pácienseik részére. Emellett csupán úgy kérhetnek sürgős laborkéréseket, ha ennek okát részletesen meg is indokolják. Az indokoltság elbírálásáról a laborszolgáltató orvosigazgatója dönt a rendelkezésére álló adatok alapján.

Most viszont ezeket az intézkedéseket visszavonják, mint írják, "a bevezetni kívánt változtatás miatt betegellátás nem maradhat el, a szükséges laborvizsgálatok továbbra is elrendelhetőek".

Kunetz Zsombor emlékeztetett: a korlátozásokra eredetileg azért lett volna szükség, mert a laborvizsgálatok száma nyolcszorosan haladta meg azt a mennyiséget, amely vizsgálatszámot a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) teljes áron finanszírozott. Az ezen felüli laborvizsgálatokat a NEAK töredék áron finanszírozza, így ez komoly veszteséget jelent a laborszolgáltatók számára.