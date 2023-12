Kiderült, mi van a kékfrankos vörösborokban

A kékfrankos szőlő a legtöbbet telepített fajta, amely több mint 7300 hektárnyi területen terem Magyarországon. Hordós, érlelt borok, könnyű rosék és gyümölcsös vörösborok egyaránt születhetnek belőle – írja keddi közleményében a Nébih. A hatóság szakemberei – a nagy kereskedelmi láncok kínálata alapján – összesen 35 kékfrankos száraz vörösbort hasonlítottak össze. A borok különböző borvidékekről származtak, illetve 2019-es, 2020-as, 2021-es, 2022-es évjárat, valamint évjárat-megjelölés nélküli termékek egyaránt szerepeltek közöttük.

Biztonságos, megbízható termékek

A laboratóriumban a szakemberek megmérték a többi között a termékek kén-dioxid-mennyiségét, valamint ellenőrizték az alkohol- és redukálócukor-tartalmat is. A borászatban fontos szerepe van a kénnek, ugyanis segíthet elkerülni a borbetegségeket, valamint az íz- és zamatanyagok megőrzéséhez is hozzájárul. A megengedettnél magasabb mennyiségű kénvegyületek viszont kedvezőtlenül befolyásolják a bor érzékszervi tulajdonságait, továbbá az arra érzékenyeknél allergiás reakciót is kiválthatnak.

A vizsgálati eredmények megnyugtatóak, hiszen a tesztelt kékfrankosok kén-dioxid-tartalmát megfelelőnek találták a szakemberek. Ezenfelül a vizsgált borok beltartalmi és élelmiszer-biztonsági jellemzői is megfeleltek az előírásoknak és a korábban a forgalomba hozatalhoz szükséges analitikai vizsgálatok során mért eredményeknek. A szakértők a borok jelölésvizsgálata során ellenőrizték, hogy a kötelező elemek – mint az alkoholtartalom és a forgalomba hozatali azonosító – szerepelnek-e a címkéken, valamint az egyéb jelölések megfelelnek-e a kritériumoknak. Végül a jelölésvizsgálat sem tárt fel hiányosságokat.

Ezek a legkedveltebb borok

A Szupermenta terméktesztek egyik legnépszerűbb mozzanata a kedveltségi vizsgálat. Ezúttal szakértők és laikus borkedvelők pontozták a termékeket. Évjárat szerinti bontásban az alábbi borok kapták a legjobb értékelést.

Évjárat nélkül és 2019-es borok:

Agancsos Pincészet DHC Villány kékfrankos száraz vörösbor Teleki Selection, Villányi kékfrankos száraz vörösbor Mészáros Bodzási Szekszárd kékfrankos száraz vörösbor

2020-as évjáratú borok:

Schieber Szekszárdi Trilógia kékfrankos száraz vörösbor Eszterbauer tanyamacska kékfrankos száraz vörösbor Lajvér Szekszárd kékfrankos száraz vörösbor

2021-es évjáratú borok:

Feind Dunántúli kékfrankos száraz vörösbor Sol Montis kékfrankos száraz vörösbor Gere Tamás Villányi DHC Villány kékfrankos száraz vörösbor

2022-es évjáratú borok:

Penny Egri kékfrankos száraz vörösbor Lelovits Tamás Villányi kékfrankos száraz vörösbor Varga Pincészet kékfrankos száraz vörösbor

További információk, érdekességek és a részletes vizsgálati eredmények elérhetőek a Szupermenta oldalán.

Borítókép: Pixabay