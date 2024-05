Celine Dion: „Ha nem tudok futni, sétálok. Ha nem tudok sétálni, mászom.”

Mi is írtunk már arról, hogy Celine Dion stiff-person-szindrómával küzd. Az énekesnő ezt 2022 decemberében jelentette be, mikor több koncertjét is kénytelen volt elhalasztani az állapota miatt. A stiff-person-szindróma egy gyógyíthatatlan betegség, amire jellemző az izommerevség, az ingerekre, például hangokra és fényre való fokozott érzékenység, valamint az érzelmi stressz, amely izomgörcsöket okozhat. A betegség nem gyógyítható, a panaszok megfelelő kezeléssel enyhíthetők, illetve súlyosbodásuk lassítható.

Az énekesnő ritkán nyilatkozik a betegségéről, azonban a róla szóló dokumentumfilmben erről is szó lesz. Az I Am: Celine Dion első előzetesében az énekesnő karrierjén kívül a küzdelméről is szó lesz, ami miatt fellépéseket kellett lemondania.

"Egy nagyon ritka idegrendszeri betegséggel diagnosztizáltak, de eddig nem álltam készen arra, hogy beszéljek róla. Most viszont már igen" - hallható az előzetesben. A filmet június 25-én mutatják be.

Celine Dion a 66. Grammy-gálán idén februárban Los Angelesben. Fotó: Getty Images

"Minden nap keményen dolgozom. De be kell vallanom, hogy nehéz. Nagyon hiányzik. Hiányoznak az emberek. De ha nem tudok futni, sétálok. Ha nem tudok sétálni, mászom. Nem fogok leállni" - mondta az énekesnő a trailerben.

"Az elmúlt pár év sok kihívást állított elém. El kellett fogadnom a diagnózisomat, és megtanulni együtt élni az állapotommal, valamint kezelni azt. De azt nem hagyhatom, hogy a betegségem határozzon meg engem. Ahogy igyekeztem újra visszatérni a karrieremhez, rájöttem, mennyire hiányzott nekem az, hogy lássam a rajongóimat. Úgy döntöttem, hogy megosztom ezt az időszakot is, hogy segítsek másoknak, akik ugyanezzel a betegséggel küzdenek" - emlékezetet Celine Dion egy korábbi nyilatkozatára a Variety.