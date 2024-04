„Heti öt napon van terápiám” – betegségéről vallott Céline Dion

Mint azt akkor megírtuk, mintegy másfél évvel ezelőtt hozta nyilvánosságra a világhírű kanadai énekesnő, hogy stiff-person-szindrómával (szabad fordításban: merevember-szindróma), avagy Moersch-Woltmann-szindrómával küzd. Egy ritka, autoimmun eredetű neurológiai kórképről van szó, amelynek fő jellemzői az izommerevség és -görcsök – olvasható a Clevelandi Klinika vonatkozó leírásában. A tünetek bármely életkorban és bármely nemnél felléphetnek, súlyosságuk egyénenként változó. A betegségre ma nincs ismert gyógymód, a panaszok azonban megfelelő kezeléssel enyhíthetők, illetve súlyosbodásuk lassítható.

Céline Dion a Grammy-díj idén februári, 66. díjátadó ünnepségén Los Angelesben. Fotó: Getty Images

A híresség most a francia Vogue magazinnak nyilatkozott. A hétfőn megjelent interjúban elmondta: „nem győztem le még a betegséget, az továbbra is bennem van és örökre velem is marad”. Hozzátette, reméli, hogy az orvostudomány talál majd valamilyen csodaszert, amely révén meggyógyulhat, addig is azonban igyekszik megtanulni, hogyan élhet együtt betegségével. Jelenleg a hét öt napján vesz részt különböző terápiás foglalkozásokon, beleértve fizikai, illetve beszéd- és hangterápiát egyaránt. „Dolgozom a lábujjaimon, a térdemen, a vádlimon, az ujjaimon, az énekhangomon és a beszédemen... Meg kell tanulnom együtt élni vele, és fel kell hagynom azzal, hogy folyton kérdéseket tegyek fel magamnak. Kezdetben ugyanis folyton kérdések kötötték le a gondolataimat. Miért én? Hogy történhetett ez? Mi rosszat tettem? Mindez az én hibám lenne? Az élet viszont nem ad válaszokat. Csak élni kell az életet."

Kitért rá, jelenleg két választási lehetőség áll előtte. Vagy olyan keményen edz, mint egy élsportoló, vagy feladja a küzdelmet, és akkor legfeljebb otthon tud már csak énekelni saját magának a tükör előtt. „Azt választottam, hogy teljes testemmel és lelkemmel dolgozni fogok, tetőtől talpig, egy orvosi csapat segítségével. Ki akarom hozni magamból a legjobbat. Az a célom, hogy újra láthassam az Eiffel-tornyot” – szögezte le a világsztár. Arra a kérdésre, hogy mikor tud újra koncertezni, akár turnét vállalni, nem tudott biztos választ adni. Állapota folyton változik, hol jobb, hol rosszabb periódusok váltják egymást. „Az emberek mindig azért jöttek el, hogy lássanak énekelni. Ez számomra a bizonyíték arra, hogy mindig is igazi énekes voltam, illetve most is az vagyok. Egy dolog biztos: halálom napjáig imádni fogom ezt az érzést” – fogalmazott az interjúban.