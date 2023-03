Hörghurut: ha így kezeled, csak rontasz a helyzeten

A megfázásos időszakokban igen gyakori hörghurut tulajdonképpen az alsó légúti nyálkahártya gyulladása – elsősorban a hörgők megbetegedése, amelyhez általában a légcső gyulladása is társul. A heveny betegség tünetei gyorsan alakulnak ki, sokszor hevesebbek, rövid lefolyásúak, hetek alatt gyógyulnak. A 6 hétnél tovább tartó, de 12 héten belül megszűnő panaszok esetén szubakut betegségről beszélünk. A 3 hónap után is fennálló vagy visszatérő panaszok esetén pedig már idült betegségről van szó – ilyenkor a normális gyógyulási folyamat nem fejeződött be.

A többnyire tüneti kezelés mellett is gyorsan gyógyuló, 1-3 hétig tartó akut hörghurutot leggyakrabban vírusok, kisebb százalékban baktériumok okozzák. Azonban a vírusos fertőzések esetében is előfordulhat másodlagosan bakteriális felülfertőződés. A heveny hörghurutot gyakran felső légúti fertőzéses tünetek előzik meg torokfájással és/vagy náthás panaszokkal, majd az alsó légúti érintettséget jelző tünetek is megjelennek: kezdetben száraz köhögés, majd általában fehér/átlátszó köpetürítés, esetenként szegycsont mögötti diszkomfort vagy köhögéskor érezhető égő fájdalom. Bakteriális felülfertőződés esetén a köpet sárga/zöld színűvé válik. Esetenként általános tünetek is jelen vannak, például hőemelkedés/láz, levertség, fáradékonyság, étvágytalanság.

A hörghurutos panaszokat nem szabad köhögéscsillapítókkal kezelni, inkább nyákoldókkal, köptetőkkel próbálkozz! Fotó: Getty Images

Ezt kell tudni a krónikus hörghurutról

A 4-6 hétnél hosszabban fennálló tünetek esetén mindenképpen javasolt a szakorvosi vizsgálat, mivel a hónapokig elhúzódó köhögés hátterében egyéb ok – például krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) vagy asztma – is meghúzódhat. A tartós gyulladás következtében kialakuló krónikus hörghurut leggyakoribb kiváltó oka a dohányzás, illetve a légszennyezettség. Jellemző tünete a 3 hónap után is fennálló tartós, visszatérő, hullámzó intenzitású köhögés és a fokozott váladékképződés következtében kialakuló köpetürítés. Ha nem társul hozzá a hörgők szűkülete, egyszerű idült hörghurutról beszélünk. Ám amennyiben a tartós gyulladás miatt bekövetkezik a hörgőfal szerkezeti átépülése is, kialakul a hörgőszűkület (obstrukció).

A légúti szűkülettel társuló idült hörghurut egyik gyakori formája az elsősorban dohányosok körében jól ismert COPD. A hörgőszűkület fokozatos teherbírás romlással, fulladással járó tartós funkcióvesztést eredményezhet. A COPD esetén is kialakulhat heveny hörghurut légúti fertőzések következtében, ez pedig nagymértékben tudja rontani a betegek állapotát és hosszabb távon gyorsítja a funkcióvesztést is.

A hurutos köhögést nem szabad csillapítani!

„A heveny hörghurut a tünetek alapján egyszerűen diagnosztizálható. A klasszikus fertőzéses panaszok, valamint a köpet jellege, színe alapján ugyanis eldönthető, hogy a betegség vírusos vagy bakteriális eredetű-e. Ha a váladék színe sárgás és zöld, akkor indokolt lehet az antibiotikumos kezelés, ugyanakkor vírusfertőzésnél csak egyszerű nyákoldó, köptető szedése javasolt” – magyarázta dr. Dózsa Izabella, az Affidea Magyarország tüdőgyógyász szakorvosa.

A szakember kiemelte, hogy a hurutos köhögést nem célszerű csillapítani, mivel a köhögés alapvetően egy tisztító reflex, amelynek feladata, hogy a kóros váladékot eltávolítsa a hörgőkből. Egy vírusos hörghurut általában hét-tíz nap alatt lezajlik, ha viszont nagyon elhúzódnak a tünetek vagy felmerül a bakteriális szövődmény gyanúja, akkor célszerű orvoshoz fordulni. Mellkasröntgen segítségével ellenőrizhető, hogy kialakult-e tüdőgyulladás. „Hörgőszűkület vizsgálatára a légzésfunkció diagnosztikáját is elvégezzük” – jegyezte meg.

Ez az inhalálás helyes módja

Számos otthoni eljárás segítheti a fertőzéses eredetű, heveny hörghurut gyógyulását. A hörgők tisztításában segítenek a nyákoldó/köptető gyógyszerek vagy a hurutoldóként ható gyógynövényteák, például a gyömbér-, a kakukkfű- vagy a hársfatea. Fontos a fokozott folyadékbevitel is.

„Inhalálásra a legjobb az erre kifejlesztett kompresszoros vagy ultrahangos inhalátor készülék használata, amely megfelelően porlasztja az oldatot. Otthoni körülmények között azonban sokan használják a forró gőzös inhalálást. Az inhalálást a közhiedelemmel szemben nem szabad forró gőzzel végezni, mert az leforrázza a légutakat, és még erősebb köhögést vált ki” – figyelmeztetett a doktornő.

Az inhalálást tehát csupán kellemesen meleg gőzzel szabad végezni, amelybe tehetünk illóolajokat – például eukaliptusz- vagy mentaolajat –, esetleg sót is. „Rendszeres vitamin- és nyomelempótlással, jó minőségű és elégséges alvással, rendszeres mozgással, valamint stresszkezelő technikák tanulásával pedig elősegíthetjük az immunrendszerünk megfelelő működését” – tette hozzá a tüdőgyógyász.

