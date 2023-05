Pert nyert a fiú, akit tíz napra lekötöztek a kórházban

A fiúhoz öt évvel ezelőtt, 2018 tavaszán hívta ki a mentőket az édesanyja. Péter elkezdte kidobálni a házból a konyhai berendezést, az anya elmondása szerint ugyanis nehezen viseli a környezetében a tárgyakat. A mentőszolgálat segítségét azért kérte, mert bár ez a fajta viselkedés nem volt teljesen szokatlan az akkor 17 éves fiúnál, de az átlagosnál sokkal zaklatottabbnak tűnt – írja a Telex a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) közlése alapján.

Mire a mentők kiérkeztek, Péter már lenyugodott, így is beszállították azonban Kaposvárra a kórházba. Ott aztán ágyhoz kötözték, és tíz napig szinte folyamatosan úgy hagyták. A TASZ szerint valóban le lehet kötözni egy beteget, amennyiben veszélyes, illetve más módon nem lehet lenyugtatni. Ilyen esetekben is rendszeresen ellenőrizni kell viszont az állapotát. A kaposvári kórházban viszont nem tartották a kétóránkénti felülvizsgálatokat, és nem is törekedtek a korlátozás megszüntetésére.

A család az üggyel végül a TASZ ingyenes jogsegélyszolgálatához fordult. Az ügyben a bíróság immár jogerősen kimondta, hogy ez a bánásmód valóban sértette Péter emberi méltósághoz való jogát. A bíróság ezért egymillió forint sérelemdíjat ítélt meg a fiú számára.

