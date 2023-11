Hónapokra elveszíthetik szüleik a kiemelt gyerekeket

„Annál súlyosabb dolgot nehéz elképzelni, mint amikor egy szülőnek arra kell várnia, hogy visszakapja a gyerekét, különösen súlyos jogsértés tehát, ha erre nem néhány nappal többet, hanem hónapokat kell várnia. Ráadásul ezek nem egyedi esetek, hanem rendszerszintű, országos probléma, hosszú évek óta” – mondta el az rtl.hu-nak nyilatkozva Boros Ilona, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Egyenlőségprojektjének vezetője. Hozzátette, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény kimondja, hogy ilyen esetekben a gyámhatóságnak tízezer forintot kell fizetnie az érintett szülők számára.



A közelmúltban a TASZ egyik ügyfele pert nyert egy ilyen ügyben. Gyermekével szemben gyámhatósági eljárás indult, és a hatóság többszörösen túllépte a határidőt. A budapesti, rendezett körülmények között élő édesanya ismerte az említett jogszabályt, így beadott egy kérelmet, amelyre válaszul a hatóság ki is fizette a tízezer forintot. Később egy újab gyámhatósági eljárás során sem kapott választ határidőre, így újabb kérelmet nyújtott be. Ekkor viszont már nem fizetett a gyámhatóság. A döntést a TASZ segítségével bíróságon támadta meg az anya, a gyámhatóság felettes szerve pedig megváltoztatta a végzést, megállapítva, hogy jár a tízezer forint neki.



A gyermekkiemelési ügyek sokszor hátrányos helyzetű családokat érintenek. Boros Ilona hangsúlyozta, bár egy mélyszegénységben élő család számára tízezer forint sem elhanyagolható összeg, ugyanakkor ez aligha hasonlítható össze azokkal a lelki károkkal, amelyeket egy elhúzódó eljárás bizonytalansága okoz. Kitért rá, „a leginkább érintett hátrányos helyzetű szülők nincsenek tisztában azzal, hogyan érvényesíthetik jogaikat, és ha még tudnak is róla, aligha vállalkoznak arra, hogy végigvigyenek egy ilyen eljárást. Tízezer forint ezt a rengeteg munkát és idegességet nem éri meg...”



Boros szerint fontos, hogy az érintett családok érezzék: erkölcsi jóvátételt kaphatnak azáltal, hogy a hatóság által elkövetett törvénysértés nem marad következmény nélkül. Mint mondja, a kérelem benyújtása egyszerű, ha pedig a kormányhivatal elutasítja, közigazgatási perben lehet megtámadni a határozatot. Az ilyen perekhez érdemes jogsegélyt kérni a TASZ-tól.

