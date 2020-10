Az egyetlen hatásos módszer derékfájás ellen

Derékfájás csillapítása gyógyszerek nélkül A hát- és derékfájás gyakori panasz - főleg a hivatásos sofőrök körében. A fájdalomcsillapítás nem gyógyszeres megoldásaira dr. Embey-Isztin Dezső fájdalomspecialista adott javaslatokat. Kattintson!

A legtöbb ember első találkozása a hátfájással csak egy múló ismerkedés. Azonban a probléma nyomasztó gyakorisággal visszatérhet, s becslések szerint mintegyHa elkezdődnek az ismétlődő esetek, az elvezethet abba az állapotba is, amit az orvosok és kutatókhívnak. Ha ugyanis valaki a fájdalom miatt sokat fekszik, hogy a mozgás miatti hasogatást elkerülje, azzal elgyengíti az izmokat és az ízületeket, s így még kevésbé képes elviselni az azonos intenzitású fizikai tevékenységet, mint korábban, azaz egyre nehezebben tér vissza a normális életvitelhez. Minél több a kényszerű tétlenség, annál gyorsabb lesz a fájdalomspirál.Nagy elszántsággal, de erre nem mindenki képes. A kutatások azonban kevéssé vizsgálták eddig, hogy mit lehet tenni szisztematikusan a derékfájás ellen, és mi nem hatásos.A University of Sydney és a JAMA Internal Medicine kutatói ezért elhatározták, hogy annyi releváns adatot gyűjtenek össze és elemeznek, amennyit csak lehet. Összesen hatezer tanulmányt vizsgáltak át, s ezek közül mindössze 23-at találtak módszertanilag eléggé megalapozottnak. De ezek a vizsgálatok is összesen több mint 30 ezer derékfájós embert érintettek, így elegendően nagy mintát képeztek a megfelelő következtetésekhez.A megelőzési technikák számos területre kiterjedtek, így az az oktatásra, az életmódbeli változásokra, a cipő ortopédiai vonatkozásaira , a derékkötők és övek viselésére, a különböző edzésprogramokra és a testmozgási programok bizonyos típusú oktatására is.A felülvizsgálat azt fogadta el sikeres megelőzési programnak, amelynek végrehajtása után, s nem kellett a munkából mulasztani derékfájás miatt.Az ilyen sikerek aránya, mint kiderült, rendkívül korlátozott. Az oktatások önmagukban semmiféle eredményt nem hoztak, azaz a fájdalmas tünetek megismétlődésének elkerülését képtelenek voltak megakadályozni., így az emberek, akik ezeket a módszereket alkalmazták többször is visszatérő hátfájással kellett, hogy megküzdjenek egy éven belül.De az edzésprogramok, oktatással egybekötve, vagy nélkülük hatásosan segítették a megelőzést."Tény, hogy. A gyakorlatok az oktatással együtt a következő évben 45 százalékkal csökkentették a derékfájós eseményeket. Más szavakkal, majdnem a felére csökkent ezen az úton a tünetek megjelenésének kockázata" - mondta Chris Maher professzor, a felülvizsgálat vezetője.