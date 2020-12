Dolgok, amiket rosszul tudunk az emésztésünkről

A rágógumi összetapasztja a beleinket Ráadásul legalább hét évig tart megemészteni - tartja a mondás, emiatt nem ajánlott, hogy lenyeljük a rágógumit. Mivel a rágógumi nem olyan, mint a többi étel, és egyben marad a szánkban, ezért könnyen bedőlhetünk ennek a tévhitnek. Azonban a rágógumi pontosan ugyanúgy viselkedik, mint bármilyen más étel, és a lenyelése után néhány nappal ki is ürül a szervezetünkből.

A csípős ételek fekélyt okoznak

A hüvelyesek puffasztanak a legjobban

Számos dolog okozhat emésztési problémákat

A laktózérzékenyek semmilyen tejterméket nem fogyaszthatnak

Az öregedés székrekedéssel jár együtt

Az IBS diétával meggyógyítható

A gyomorfájósoknak gyakran azt javasolták, hogy kerüljék a fűszeres, csípős ételeket, mert azok fokozhatják a gyomorfekély kialakulásának lehetőségét.a betegséget ugyanis vagy bakteriális fertőzés vagy pedig a gyomrot irritáló gyógyszerek (például a fájdalomcsillapítók) okozzák. A csípős és fűszeres ételek hatására romolhat a már kialakult fekély állapota az arra hajlamosaknál, de ezek az ételek közvetlenül nem felelősek a betegség megjelenéséért.A babevésről és a szellentésről rengeteg vicc született már, és ez a vígjátékokban is visszatérő humorforrás. Azonban ha a tudomány oldaláról közelítjük meg a kérdést, a puffadásért és a szellentésekértRáadásul minél idősebbek vagyunk, ez annál gyakrabban jelenthet problémát, az idő előrehaladtával ugyanis egyre nehezebben emésztjük meg a tejtermékekben található laktózt. Ha nagyon kellemetlenül érezzük magunkat a tejtermékek fogyasztása után, válasszunk laktózmentes változatokat vagy szedjünk laktáztartalmú étrend-kiegészítőt. laktózérzékenység lényege, hogy az érintettek nehezen emésztik meg a tejtermékekben található laktózt, vagyis a tejcukrot. Ezek a nehézségek azonban egyénenként eltérőek lehetnek:A kemény, érett sajtok sokak számára jól tolerálhatóak. Gyakran csak úgy tudja egy laktózérzékeny megállapítani, hogy pontosan mi váltja ki nála a tüneteket, ha több dolgot is kipróbál.Az valóban igaz, hogy idősebb korunkra lelassul az anyagcserénk és gyakrabban küzdhetünk székrekedéssel, ezt azonban nem az évek okozzák.. Az idő előrehaladtával ráadásul egyre kevesebbet mozgunk, egyre kevesebb folyadékot iszunk, és az étrendünk sem olyan változatos, mint korábban, ezek pedig mind székrekedést okozhatnak.Az irritábilis bél szindróma igen összetett, és jelen tudásunk szerint nem gyógyítható betegség, mely megfelelő terápiával nagyon jól kezelhető. Azonban az étrend megváltoztatása gyakran nem elegendő. Bár az igaz, hogy jó néhány étel okozhat kellemetlen tüneteket, és ezeket érdemes kihagyni az étrendünkből, deÉrdemes tünet- és étkezési naplót vezetni, az étrendünk átalakítása mellett pedig stresszcsökkentő technikákat is elsajátítani.