WHO: nem kell korlátozni az utazást

Jakab Zsuzsanna, a WHO második embere a 168 órának adott interjút még január 31-én, amely most jelent meg. Ebben Jakab elmondta, hogy az Egészségügyi Világszervezet készen áll arra, hogy mobilkórházakkal és a Föld bármelyik pontján bevethető orvosi csapatokkal segítse azokat a fejlődő, szegény országokat, ahol gyakorlatilag nem működik közegészségügyi rendszer.

Arról mi is beszámoltunk, hogy egyre több légitársaság törli kínai járatait, továbbá szigorúan ellenőrzik az Ázsiából érkező utasokat. A szakember szerint járványügyi szempontból a tömeges turizmus nem jelent különösebb veszélyt, éppen ezért nem kellen korlátozni az utazást.

Jakab hangsúlyozta, a kihirdetett vészhelyzet jelen esetben csupán azt a célt szolgálja, hogy megerősítsék az országok együttműködését, felhívják a figyelmet a nemzetközi szolidaritás fontosságára. A megbetegedések 99 százaléka eddig is Kínában volt, és most is ők érintettek leginkább.

Jakab Zsuzsanna kitért arra is, szerinte miben kellene jobban együttműködnie az országoknak egészségügyi szempontból. "Az Egészségügyi Világszervezet tagországainak jelentési kötelezettségük van, amit a mostanihoz hasonlóan éles helyzetben különösen komolyan kell venni." Vagyis közölniük kell, ha bármilyen gyanús esetet felfedeznek. Hangsúlyozta azt is, mennyire fontos, hogy a kormányok rendszeressé tegyék a párbeszédet a lakossággal, és valódi tényekre támaszkodva tájékoztassák az embereket.

És hogy mi még ezen kívül a WHO feladata járványhelyzetben? Meghatározták, hogy mi a betegség definíciója és miképpen lehet felfedezni. Kidolgozták a technikai irányelveket arra is, hogyan kezeljék a betegeket. A szakember szerint most az a legfontosabb, hogy a járvány azokban az országokban se terjedhessen akadálytalanul, ahol nincs megfelelő ellátórendszer.