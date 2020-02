Koronavírus: nemzetközi vészhelyzetet hirdettek

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetté nyilvánította csütörtökön az új koronavírus által Kínában okozott tüdőgyulladás-járványt. A döntést Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója jelentette be a szervezet vészhelyzeti bizottságának genfi ülését követően.

Nagy pusztítást végezne a vírus a szegényebb országokban

A szakértőkből álló független testület azt követően foglalt állást a nemzetközi vészhelyzet kihirdetéséről, hogy az összegyűlt bizonyítékok szerint a vírus már legalább 18 országba terjedt át. A testület hangsúlyozta, hogy nem ajánlja kereskedelmi és utazási korlátozások bevezetését. Egyúttal méltatta a kínai hatóságok járvány megfékezésére tett lépéseit.

Genfi sajtóértekezletén Tedros úgy fogalmazott, hogy az elmúlt hetekben tanúi lehettek egy példátlan járvány kialakulásának, amelyre ugyanakkor példátlan válaszintézkedések is születtek. "A legnagyobb aggodalmunk az, hogy a vírus átterjedhet gyengébb egészségügyi rendszerrel rendelkező országokra" - magyarázta a főigazgató.

Nemzetközi vészhelyzetet hirdetett a vírus miatt a WHO. Fotó: iStock

A WHO 16 független szakértőből álló vészhelyzeti bizottságát a francia Didier Houssin vezeti. A szakértők az elmúlt héten két ízben is úgy döntöttek, hogy nem hirdetnek nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet, miközben több információt kértek Kínától. Eközben a világszervezet ajánlásokat juttatott el a világ minden országába, hogy lassítsa a járvány terjedését a kereskedelem és a turizmus útján. Elsősorban a nemzeti egészségügyi hatóságok munkájára vonatkozó ideiglenes ajánlásokat adnak ki, köztük az ellenőrzés és a készültség fokozásáról, valamint a járvány megfékezéséhez szükséges intézkedésekről.

Csütörtökig Kínában 171 ember halt meg és több mint 8200-an fertőződtek meg a tüdőgyulladást okozó nCoV-2019 nevű koronavírussal. Kínán kívül a járványnak nem volt halálos áldozata, de húsznál több országban már száznál is több beteget tartanak nyilván.

Sok a halálos áldozat

Michael Ryan, a WHO vészhelyzeti programigazgatója szerdán azt mondta, ebben a stádiumban még nem lehet pontosan megállapítani a vírus halálozási arányszámát, mivel nem tudni, valójában hány embert fertőzött meg. Ugyanakkor azt mondta, hogy eddig a bizonyított esetek 2 százaléka halt meg, ami magasnak számít a szezonális influenzához képest. A programigazgató arra figyelmeztetett, hogy egy viszonylag kevéssé agresszív vírus is tud sok kárt okozni, ha sokan kapják el.